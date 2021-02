La Fondation Orange a décidé d’accompagner des projets marseillais principalement autour de l’inclusion numérique, de l’accès à la culture ou encore de l’insertion des personnes avec autisme. Une remise de chèques a été organisé mercredi 24 février afin de soutenir onze associations.

Bi-Pole est une des associations marseillaises que la Fondation Orange va accompagner – Crédit Photo : Rémi Liogier pour Gomet’

Vincent Parisot, directeur de la communication Orange Grand Sud-Est, et Hélène Ferrero, déléguée mécénat et solidarité Sud-Est, ont récompensé ces projets. Le montant des chèques varie entre 3 000 euros, et 20 000 euros pour les projets les plus aboutis. Un total de 121 000 euros est mobilisé afin d’accompagner les associations.

Liste des associations soutenues par la Fondation Orange :

Vincent Parisot est fier que la fondation soutienne ces onze associations marseillaises. « Elles ont déposé de beaux projets qui permettent de favoriser l’inclusion numérique, qui permettent de faire des passerelles entre le digital et le monde de la connaissance », a-t-il déclaré au micro de Gomet’. Pour déposer un appel à projet, rendez-vous sur le site web de la Fondation Orange, rubrique « Associations : comment recevoir notre soutien ? ».

