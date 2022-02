[Performance] Le village du docteur Mabille

Du 25 février au 8 mai, le Mucem expose des images, documents et archives signés par René L., un individu ayant passé la majeure partie de sa vie dans des hôpitaux (en France et en Algérie). L’exposition nous fait parcourir ses traces, retrouvées dans des lieux d’asile destinés à être détruits. Les oeuvres dévoilées au public font naître une énigme, ou peut-être raconte une histoire, l’Histoire, des histoires, pour interroger notre présent.

En marge de l’exposition, Nicolas Geny, comédien et metteur en scène, Élodie Seguin, plasticienne basée à Avignon et l’historien Philippe Artières, directeur de recherche à l’IRIS (Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux), vous invitent à une performance participative autour de ’urbanisme et la psychologie. Une expérience qui vous emmène à la rencontre du docteur Mabille – en référence à l’écrivain et médecin Pierre Mabille ? – en groupe ou individuellement. Vous pourrez entrer dans le village du Docteur samedi 26 de 14h à 17h15 et dimanche 27 de 11h à 11h45 et de 14h à 16h45.

Mucem – Fort Saint Jean

[Girls Tech Day] La Plateforme_ ouvre ses portes aux jeunes filles

La Plateforme_, « première école du numérique gratuite en France » lancée en 2019 à Marseille, propose des formations autour des métiers du numérique à tout un chacun, diplômé ou non. L’école, qui va bientôt déménager son campus pour accroître le nombre d’étudiants, accueille samedi 25 janvier les collégiennes et lycéennes pour une après-midi spéciale « Girls Tech Day ».

À partir de 13h15, un accueil sera réservé aux jeunes et moins jeunes femmes qui souhaitent en savoir davantage sur les parcours d’orientation possibles dans la « Tech ». Des femmes, issues d’entreprises du territoire, à l’instar d’Orange, Mailinblack, Kaporal ou Charles Richardson, viendront présenter leurs métiers et parler de leur expérience. Pour les plus jeunes, des ateliers sont organisés autour de quatre thèmes que sont la programmation simplifiée d’un robot, le domptage de pensées, la réflexion sur les métiers possibles dans la tech ou encore un atelier ludique autour de l’éducation aux réseaux sociaux.

La Plateforme_

8 Rue d’hozier

13002 Marseille

[Exposition] Jules Perahim au musée Cantini

Sa peinture surréaliste est peu connue. Pourtant, le Musée Cantini en collaboration avec le musée des Sables-d’Olonnes (MASC) souhaite redonner ses lettres de noblesses à l’artiste Jules Perahim (1914-2008). Né en Roumanie sous la dictature, Perahim dépeint cette oppression dans ses tableaux, plus sombres. Forcé à l’exil, il s’établie à Paris dans les années 70, après avoir séjourné à Prague. En France, il égaye sa peinture, restant toujours fidèle au surréalisme. L’exposition est à voir jusqu’au 22 avril 2022 au Musée Cantini, que vous pouvez déjà apercevoir dans la vidéo de Marina Vanci-Perahim.

Forum des sciences cognitives

Que se passe-t-il dans nos têtes ? Le Forum des sciences cognitives sera organisé samedi 26 février au pôle Saint-Charles d’Aix-Marseille Université par Fresco (Fédération française des sciences de la cognition) et Neuronautes (association étudiante qui vise à constituer un support d’interaction, organiser des manifestations scientifiques et culturelles). Le forum n’est pas seulement adressé aux chercheurs et étudiants en sciences cognitives, mais aussi au grand public curieux sur de mieux comprendre les sciences cognitives, une discipline scientifique qui tente de décrire et d’expliquer les mécanismes de la pensée humaine, animale ou artificielle.

À la Faculté des Sciences d’Aix-Marseille – A partir de 8h30

[Formation] Salon de l’étudiant

Le salon de l’étudiant bat son plein au Parc Chanot les 25 et 26 février 2022. Des centaines de stands d’écoles (ingénieurs, commerce, cinéma..), de lycées (prépas) et universités (Aix-Marseille Unviersité) accueille les jeunes et les parents pour faire de la pédagogie sur les différents parcours proposés, les dossiers à envoyer, les concours à passer… Les lycéens, ont jusqu’au 29 mars inclus pour faire leurs voeux sur parcourssup.

Parc Chanot

10h – 17h

[La bonne idée balade] Calanque de Figuerolles

La Calanque de Figuerolles. Été 2021. Crédit : ML / Gomet’.

La calanque de Figuerolles tient son nom du mot provençal qui désigne les jardins de figuiers. Ce trésor naturel inspira de nombreux peintres, dont George Braques, qui la représentera en 1907. Le rocher du capucin qui surplombe la calanque, impressionne par sa taille mais aussi par ses couleurs changeantes selon l’heure de la journée.

Tout proche, le parc du Mugel, ancienne propriété privée, devenue « Jardin remarquable » accueille une végétation fantastique dont un grand nombre de variétés de plantes – tropicales, aromatiques, bambouseraie – et d’arbres, dont la croissance est favorisée par le micro-climat dont elle bénéficie. En s’enfonçant dans le parc, la mer s’offrira à perte de vue sur le belvédère situé à plus de 80m de hauteur.