Ce n’est pas une surprise mais les chiffres du baromètre métropolitain de conjoncture fourni par la CCI Aix Marseille Provence viennent l’illustrer avec force. Les chefs d’entreprises perdent peu à peu le moral au fil des trimestres de cette année 2020 marquée par la crise sanitaire de la covid-19.

Ainsi ils sont 50% à indiquer une baisse d’activité au 3e trimestre (particulièrement les entreprises de moins de 10 salariés et les cafés-hôtels-restaurants) contre 75% au 2e trimestre (un recul historique lié au 1er confinement). « Ce léger rebond après le premier confinement est insuffisant et porteur d’une forte inquiétude pour l’avenir. Les entreprises entrent dans le second confinement, très fortement fragilisées » prévient la CCI. L’étude complète ci-dessous.