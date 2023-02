Share on Facebook

C’est un exercice qui se répète chaque début d’année pour la municipalité marseillaise : le vote du budget primitif que les élus adopteront ce vendredi 10 février à l’occasion du premier conseil municipal de 2023. « A terme, nous espérons pouvoir voter le budget à N-1 pour être plus efficaces, mais nous avons déjà réussi à l’avancer de deux mois ! », se réjouit l’adjoint aux finances de la Ville, Joël Canicave. Ce mercredi 8 février au matin, il est entouré de trois autres élus pour présenter l’ensemble des 89 rapports présentés dans l’hémicycle ce jour : l’adjoint en charge des espaces littoraux Hervé Menchon, l’adjointe aux espaces verts Nassera Benmarnia, et l’adjoint aux sports Sébastien Jibrayel.

Pour l’année 2023, le budget principal de la Ville avoisine donc 1,9 milliard d’euros (1,3 million de fonctionnement et 500 millions d’investissement). Un montant légèrement supérieur à celui de l’an passé (1,7 milliard d’euros). Joël Canicave se réjouit notamment d’une capacité d’investissement croissante – l’investissement se chiffrait à 474 millions d’euros pour le budget principal 2022.

66 millions de coût énergétique

Mais il y a des bémols, admet l’adjoint, pour deux raisons principalement : d’abord, l’augmentation du point d’indice des fonctionnaires qui représente une dépense de 41 millions d’euros sur le budget de la Ville ; ensuite, l’augmentation des prix de l’énergie. « En 2022, nous y avions consacré 26 millions d’euros. Pour 2023, l’énergie représente pour la Ville un coût de 66 millions d’euros, soit 40 millions d’euros supplémentaires », détaille Joël Canicave.

Une part importante du budget sera aussi consacrée à la poursuite du plan écoles, dont le montant total s’élève à 1,5 milliard d’euros, sur plusieurs années. A ce titre, la Ville adoptera lors du conseil municipal la signature d’un contrat entre la Ville de Marseille et la Société publique des écoles marseillaises (SPEM), qui pilote la rénovation de 188 écoles dans le cadre du plan Marseille en grand.

Enfin, le budget prend en compte les grands événements dont Marseille sera le théâtre en 2023, à savoir la coupe du monde de rugby (pour un coût estimé à un million d’euros pour la Ville) et la préparation des jeux olympiques 2024. A noter que la Ville espère retirer de ces investissements des fonds « héritage » qui permettront notamment de construire une maison du rugby à Marseille, précise l’adjoint aux sports Sébastien Jibrayel.

Pas de hausse d’impôts prévue pour 2023

Afin de tenir les objectifs, le maire de Marseille Benoît Payan a fortement incité ses élus à « aller chercher des financements ailleurs », relate Joël Canicave. Par ailleurs, il faut entendre l’Europe mais aussi les financements privés. A ce titre, la Ville de Marseille lancera prochainement un fonds de dotation de 10 millions d’euros pour accélérer les projets en lien avec le label des « 100 villes décarbonées. »

Les élus auront également à adopter les taux d’imposition directs lors de la séance. « Une obligation légale », s’empresse de préciser Joël Canicave, interrogé par Gomet’. L’an passé, la Ville avait adopté une hausse de la taxe foncière pour faire face aux contraintes budgétaires. Cette année, « aucune augmentation des taux n’est prévue et je me suis engagé à ce qu’ils n’évoluent plus d’ici la fin du mandat », assure l’adjoint.

Plan arbres, accès à la mer, charte de la construction durable … Les autres dossiers du conseil municipal

Les élus voteront le lancement de la phase 1 du « plan arbres » de la Ville de Marseille porté par l’adjointe aux espaces verts Nassera Benmarnia. L’objectif : remettre de la nature en ville et verdir l’espace public. Un plan qui se chiffre à 17 millions d’euros.

Autre sujet de ce conseil, l’amélioration de l’accès à la mer pour les Marseillais, tout le long du littoral. L’adjoint en charge du dossier, Hervé Menchon, précise que ce plan se découpera en deux phases : la première avant les jeux olympiques avec des aménagements pour faciliter l’accès comme l’installation de pontons et d’échelles, ou encore la réhabilitation de la plage de Corbières à L’Estaque. La seconde phase sera entamée après les JO et courra jusqu’en 2025. Quant au fameux bassin de nage du Mucem, « le projet suit son cours, » précise l’adjoint Hervé Menchon, qui ne souhaite cependant pas en dire plus sur le sujet.

Côté sport, une série de rapports présentés par l’adjoint Sébastien Jibrayel sera consacrée à la restauration des stades et autres équipements sportifs marseillais. Enfin, le conseil municipal de ce vendredi 10 février sera l’occasion pour les élus d’adopter la version 2 de la charte de la construction durable.

