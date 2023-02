Share on Facebook

Cinquième étape des journées économiques entre le Maroc et la France. Après Paris, Toulouse, Essaouira et Lyon, les échanges de bons procédés entre les deux pays se poursuivent mercredi 8 février, à Marseille, pour des rencontres interactives sur le thème des « nouvelles énergies » - à savoir le solaire, l'éolien, la biomasse, l'hydrogène vert et l'hydraulique.…