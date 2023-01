Pour ses vœux à la presse le 17 janvier, Benoît Payan use de son sens de la formule. « Marseille est de retour dans nos rues, dans nos écoles et nos services. », martèle le chef de file du Printemps Marseillais qui entame sa troisième année de mandat à la Ville de Marseille. Entouré par ses adjoints, Benoît Payan apparaît sur l’estrade devant l’immense blason bleu et blanc. « Nous voulons des services publics plus efficaces, plus forts, plus cohérents qui rendent du sens. », annonce le maire qui, l’année passée, se concentrait davantage sur le logement et la rénovation urbaine.

Les écoles restent la priorité du mandat

Les écoles sont le tout premier service qui incombe à une mairie. Et Benoît Payan rappelle cette priorité. « En 2023, Marseille doit être au service des plus petits », promet l’édile. Le plan écoles, lancé officiellement en octobre 2021, est un volet important du plan élyséen Marseille en Grand. Sur les 1,2 milliard d’euros de deniers publics, gérés par la Société publique des écoles de Marseille (SPEM), 270 millions sont engagés pour bâtir trois écoles neuves dans le Sud de la ville (9e) (Parc Dromel, Sainte-Marguerite, Vallon-Régny) et lancer 10 chantiers.

Benoît Payan, le maire de Marseille, en visite dans la nouvelle école Ruffi dans le 3e arrondissement (Crédit JYD/Gomet’)

En 2023, 15 nouvelles écoles viendront compléter le tableau : trois sortiront de terre et 12 nouveaux chantiers seront lancés. « Jamais Marseille n’était allée si loin pour ses petits. Nous avons recruté 400 agents pour les encadrer, nous avons doublé l’encadrement du temps de cantine, simplifié l’aide périscolaire (…) Et nous lancerons cette année le Conseil municipal des enfants. », énumère Benoît Payan. Le maire divers gauche (il n’est plus adhérent au PS confirme-t-il) en profite pour annoncer la création des premières « rues des enfants » cette année, des voies sécurisées aux abords des crèches et des écoles.

Rendre l’accès à la mer sécurisé aux habitants

Pour un meilleur service public en ville, Marseille doit également étendre son accès à la mer et aux piscines. Après l’extension du site balnéaire de Corbières qui couvre trois plages au Nord de Marseille (15e et 16e), la municipalité acte la transformation de l’anse du Mucem en bassin de nage. Ce bassin d’eau de mer, où mouillent habituellement les bateaux de plaisance en transit, sera aménagé en piscine « dès cet été », assure le maire. L’abnégation des « Libres nageurs » depuis fin 2021 porte enfin ses fruits. L’association, représentée par Benjamin Clasen, milite pour un accès juste et égalitaire à la mer et à l’apprentissage de la nage. Un enfant marseillais sur deux ne sait pas nager dans la deuxième ville de France, malgré la proximité du littoral.

Les Libres nageurs dans le bassin du Mucem samedi 19 mars (Crédit :Gomet’/JFE)

Pour encadrer la sécurité des plages et cette nouvelle piscine à ciel ouvert, la municipalité annonce une nouvelle brigade maritime de 20 policiers municipaux en 2023, élargie à 30 policiers à terme. Selon la Ville, ces agents sont en cours de formation au sein de la Direction départementale de la sécurité publique et au bataillon des marins-pompiers de Marseille. Ces nouvelles têtes sont issues du plan de recrutement des 350 agents municipaux lancé en juin 2022 par l’adjoint à la sécurité, Yannick Ohanessian (PS). Actuellement, le maire déclare l’embauche de 52 policiers en 2022 et le recrutement en cours de 30 prochains gardiens de la paix. Le développement de cette brigade spécialisée en bord de mer, devrait atténuer les tensions avec les policiers nationaux, dépêchés pendant la saison estivale pour surveiller les plages.

Rapprocher les habitants des commerçants locaux

Améliorer les services de proximité passe par le renforcement des liens avec les commerçants et artisans locaux. Lors du conseil municipal du 16 décembre, la mairie a étendu son droit de préemption sur les baux commerciaux à tous les arrondissements de Marseille. Portée par l’adjointe aux commerces Rebecca Bernardi, cette mesure vise à « renforcer les noyaux villageois » en faisant correspondre la demande à l’offre, selon une étude réalisées sur les modes de consommation quartier par quartier.

Marché de Noailles (Crédit : Ville de Marseille)

L’élue du Printemps marseillais aura également la charge, avec l’adjointe à l’alimentation durable Aïcha Sif, de créer un nouveau grand marché alimentaire tous les dimanches sur le Vieux-Port. L’hyper-centre accueille déjà un marché à Noailles. Ce dernier sera piétonnisé au courant de l’année 2023. Mais il manquait un marché alimentaire très central sur cet espace, situé entre les 2e et 7e arrondissements de la ville. « Ce marché doit être un rendez-vous de la ville tous les dimanches. Un lieu de promotion de l’alimentation durable, en circuit court quelque soit leur budget. » Si le marché doit ouvrir avant la fin de l’année, les élues ne sont pas encore en mesure de détailler l’offre ni le nombre de stands prévus.

Réouverture de la culture progressive

Côté culture, le maire s’apprête à rouvrir au printemps le Musée d’art contemporain dans le 8e arrondissement, fermé depuis avril 2019 pour rénovation. En parallèle, l’élu se félicite d’inaugurer les travaux d’une nouvelle médiathèque, rue Loubon dans le 3e arrondissement : « Au cœur de ce quartier, nous allons enfin remettre du service public avec un équipement majeur, moderne pensé pour rendre la lecture, la création artistique accessibles à tous. »

Maquette du nouveau MAC (Crédit : Maxime REPAUX et Frédéric ROUSTAN, Bureau Architecture Méditerranée)

Autre sujet, et non des moindres pour relier les habitants aux autres services publics, le développement des transports à Marseille. Si les élus municipaux ne gèrent pas cette compétence, ils militent auprès de l’Etat et de la Métropole Aix-Marseille Provence pour rétablir un maillage égalitaire sur toute la ville. Le tracé du tramway vers le Nord de Marseille, promis par Marseille en Grand pour un milliard d’euros, n’est pas encore arrêté et prend du retard, comme le regrettait le ministre des Transports, Clément Beaune, en août 2022. Mais l’État a rappelé sa priorité de flécher les budgets pour élargir l’offre de transports vers le Nord.

Lors de la prochaine venue du président de la République Emmanuel Macron à Marseille (les 6 et 7 février prochains selon nos sources) « une visite conséquente » devrait être organsée sur le terrain. Benoît Payan souhaite d’ailleurs demander au Président d’amplifier les moyens pour les transports sur le territoire Nord.

Liens utiles :



> Juste et Prigent, confirmées pour les compétences voirie et propreté à la Métropole

> Transports : Martine Vassal projette « l’après » Marseille en grand