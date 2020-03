« Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre sanitaire » a déclaré lundi 16 mars à 20h le chef de l’Etat lors de sa deuxième allocution depuis le début de l’épidémie de coronavirus.

Parmi ses principales déclarations, Emmanuel Macron annonce des « déplacements fortement réduits pour 15 jours au moins » et un report du second tour des élections municipales.

Un confinement de 15 jours dès demain

Mardi 17 mars à midi, 67 millions de Français devront limiter leurs déplacements au strict nécessaire. La liste des activités dérogatoires est publiée sur le site du ministère de l’Intérieur.



« Pour 15 jours au moins nos déplacements seront fortement réduits. Les regroupements extérieurs ne seront plus permis. Toute infraction à ces règles sera sanctionnée » explique le Président.

Plus tard dans la soirée, Christophe Castaner, le ministre le l’intérieur a annoncé le déploiement de 100 000 policiers sur le territoire pour faire respecter le confinement. Les personnes qui circuleront devront être en mesure de justifier leurs déplacements.



« Toutes les personnes devront se munir d’un document attestant le motif de son déplacement à télécharger sur le site du ministère ou sur papier. En cas de non respect des consignes, le montant de l’amende est fixée à 38 euros » explique le ministre de l’Intérieur.

Suspension de toutes les réformes en cours

«Toute l’action du gouvernement et du parlement sera désormais tournée vers le combat contre l’épidémie» poursuit le Président. En conséquence, toutes les réformes en cours sont suspendues dont la réformes des retraites.

« Dès mercredi, un projet de loi permettant au gouvernement de répondre à l’urgence et lorsque nécessaire de légiférer par ordonnances dans les domaines relevant strictement de la gestion de crise sera présenté au conseil des ministres» précise Emmanuel Macron;

Les réformes en cours sont suspendues, à commencer par celle des retraites. Un projet de loi permettra au gouvernement de répondre à l’urgence et de légiférer par ordonnances dans les domaines relevant strictement de la gestion de crise. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 16, 2020

Le second tour des élections municipales reporté

Autre déclaration forte de la soirée, le second tour des élections municipales est reporté et n’aura donc pas lieu le 22 mars prochain mais en juin. Un décision prise après la consultation des présidents du Sénat, Gérard Larcher, et de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand.

« La situation sanitaire se dégrade fortement toute notre énergie doit se concentrer sur un seul objectif : ralentir la progression du virus. Respectons les gestes barrière,les consignes sanitaires ». Emmanuel Macron

Les armées mobilisées pour soulager le système hospitalier

Afin de soulager le personnel hospitalier et les soignants dans la bataille contre ce virus, le Président à annoncer plusieurs mesures :

> Dès mardi, distribution de masques en priorité aux personnels hospitaliers et aux médecins de ville et de campagne.

> Un service minimum de garde dans les crèches et les écoles

> Les taxis et les hôtels mobilisés à leur profit

> Un hôpital de campagne du service de santé des armées va être déployé dans les prochains jours en Alsace afin de venir en aide aux hôpitaux de la région. « Les Armées apporteront leurs concours pour déplacer les malades des régions les plus affectées» poursuit le président.

Les frontières à l’entrée de l’UE et de Schengen fermées demain

A partir de midi mardi 17 mars les frontières européennes à l’entrée de l’Union européenne et de l’espace Schengen vont fermer. «Tous les voyages entre les pays non européens et les pays de l’UE seront suspendus. Les Français à l’étranger pourront rentrer chez eux » indique le chef de l’Etat» .

Cette crise sanitaire aura des conséquences humaines, économiques et sociales. Emmanuel Macron

Une garantie de l’Etat pour les entreprises

Le Président annonce la mise en place d’un dispositif exceptionnel «de report de charge fiscale et sociales, de soutien ou report d’échéances bancaires et de garanties de l’Etat à hauteur de 300 milliards d’euros pour tous les frais bancaires contractés auprès des banques».

Et pour les plus petites entreprises: « elles n’auront rien à débourser ni pour les impôts, ni pour les factures d’eau, de gaz, d’életricité et les seront loyers suspendus » conclut-il.

Je vous demande d’être responsable tous ensemble ! Nous gagnerons. Emmanuel Macron

L’intégralité de l’intervention d’Emmanuel Macron