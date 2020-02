Share on Facebook

Après la déclaration d’alerte mondiale de l’Organisation mondiale de la Santé lancée la semaine dernière concernant le coronavirus, la compagne de croisières Costa a décidé qu’à partir du 31 janvier 2020, aucun passager, visiteurs ou membres d’équipage de toute nationalité ayant voyagé depuis, vers ou via la Chine continentale au cours des 14 derniers jours ne sera autorisé à monter à bord des navires de la compagnie.

Depuis quelques semaines la compagnie très implantée à Marseille avait déjà adopté plusieurs mesures face à la menace du coronavirus, qui comprennent l’introduction d’un formulaire médical pour l’embarquement des passagers et un contrôle de santé avant l’embarquement. Jeudi 30, le Costa Smeralda, l’un des fleurons de la flotte avat été bloqué dans un port italien avec 7000 personnes à bord en raison de deux cas suspects au coronavirus.

« Assurer une surveillance et une protection sanitaires constantes » Neil Palomba

« Costa Croisières maintient un contact étroit avec les autorités sanitaires internationales et locales pour assurer une surveillance et une protection sanitaires constantes. Nos équipes médicales à bord garantissent que les procédures et des dépistages de prévention sont appliquées à bord de tous les navires de notre flotte, en fonction de l’évolution des scénarios internationaux » explique Neil Palomba, Président de Costa Croisières dans un communiqué.