Après l’achat d’un bâtiment de 5 000 mètres carrés au Carrés du Golf à Aix-en-Provence, Newton Offices confirme l’ouverture d’un nouvel espace de coworking dans cet immeuble. « Le nouveau site devrait ouvrir fin 2020 », annonce Guillaume Pellegrin, le président du groupe dans un communiqué du 4 février 2020.

Newton Aix : plus de 450 travailleurs chaque jour

Ce coworking aixois accueillera plus de 450 personnes chaque jour. Il proposera des bureaux flexibles équipés, des salles de réunion, une salle de sport, une offre de restauration sur place et une belle terrasse d’environ 320 m2 avec vue sur le golf. La conception architecturale intérieure a été confiée à MOA Architecture, partenaire historique de Newton.

Les bureaux partagés imaginés par MOA Architecture

« Après Marseille, Lille, Montpellier et Lyon, nous sommes fiers de pouvoir proposer une nouvelle génération d’espaces de bureaux flexibles et coworking à Aix-en-Provence où la demande est forte. Notre ambition est de pouvoir offrir à nos clients la possibilité de travailler depuis les plus grandes villes de France en fonction de leurs besoins et de leurs déplacements », explique Guillaume Pellegrin.

