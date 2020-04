Share on Facebook

Une stratégie de dépistage massif du coronavirus se met progressivement en place à l’échelle nationale France. A Marseille, diverses initiatives publiques ont permis l’ouverture de centres de dépistage sur tout le territoire communal, au nombre de cinq aujourd’hui. Une solution encouragée par Jean-Claude Gaudin lui-même, et qui pourrait se déployer encore plus largement dans les jours à venir.

1. L’IHU Méditarranée Infection

L’IHU Méditerranée Infection s’est fait un nom en même temps que montait en flèche la renommée du professeur Didier Raoult. Si ce dernier s’est surtout distingué en défendant un traitement contre le covid-19 à base d’hydroxychloroquine, il a également détonné en proposant très tôt un service de dépistage au sein de son institut, dès le 23 mars. Résultat, des files de plusieurs heures d’attente s’étaient constituées les premiers jours devant l’IHU, avant que les marins-pompiers ne prennent en charge l’accueil des patients. Chacun, présentant les symptômes du coronavirus ou non, peut s’y rendre de 8 à 18 heures, sans prise de rendez-vous préalable.

2. Villa Bagatelle, mairie des 6e et 8e arrondissements

Le 3 avril, Yves Moraine, maire de secteur LR des 6e et 8e arrondissements, annonçait l’ouverture d’un centre de dépistage dans les locaux de la Villa Bagatelle (125, rue du Commandant Rolland, 8e arrondissement). Mis en service dès le mardi 7 avril, ce centre effectue les prélèvements du lundi au vendredi, de 8h30 à 13h. La prise de rendez-vous s’effectue à l’avance par téléphone (au 04 84 89 48 08, de 7h30 à 16h en semaine, et de 7h30 à 12h le samedi), et obligatoirement sur prescription médicale. C’est le laboratoire Alpha Bio qui a été choisi pour réaliser les analyses des prélèvements effectués.

3. Centre municipal d’animation, mairie des 1er et 7e arrondissements

Quelques jours après Yves Moraine, ce fut au tour de Sabine Bernasconi, maire LR des 1er et 7e arrondissements, d’annoncer que son secteur se dotait d’un centre de dépistage. Celui-ci est situé dans les locaux du Centre municipal d’animation (CMA) de la mairie de secteur, au 12 rue des Lices (7e arrondissement). Opéré par le laboratoire d’analyses Synlab, il propose un protocole de dépistage uniquement sur rendez-vous là aussi (au 06 32 87 35 83). Suite à cet échange téléphonique, les patients se voient proposer un créneau horaire. Sur son site, la mairie précise bien que ce centre est dédié au suivi de patients présentant les symptômes du coronavirus.

4. Bastide Saint-Joseph, mairie des 13e et 14e arrondissements

Stéphane Ravier (RN) est le premier maire non-LR à avoir annoncé, lundi 13 avril, l’ouverture d’un centre de dépistage dans son secteur des 13e et 14e arrondissements, dans les loges de la bastide Saint-Joseph (72 Rue Paul Coxe, 14e arrondissement). Celui-ci est opérationnel depuis le mardi 14 avril. Il fonctionnera du mardi au vendredi de 12 à 16 heures, a précisé l’élu d’extrême-droite dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Alpha Bio et Labo Sud sont les laboratoires qui ont été retenus pour effectuer les prélèvements. Les rendez-vous doivent là aussi être pris à l’avance par téléphone, et uniquement sur ordonnance d’un médecin. Enfin, Stéphane Ravier précise dans sa vidéo que « [ce centre] n’est pas réservé aux habitants du 13-14, il est à disposition de tous les Marseillais ».

Coordonnées pour prendre rendez-vous :

> Le mardi et le vendredi : par téléphone au 04 13 42 30 70, ou par mail à l’adresse suivante : covid.maire13-14@labosud-provence.fr

> Le mercredi et le jeudi : par téléphone au 04 91 96 91 90, ou par mail à l’adresse suivante : covidstjoseph@alphabio.fr

5. Espace santé de l’AP-HM, 14e arrondissement

Enfin, le dernier venu des centres de dépistages marseillais du coronavirus a été annoncé le 15 avril par Saïd Ahamada, via son compte Twitter. « J’ai rencontré Didier Raoult et j’ai décidé avec l’AP-HM la mise en place d’un centre de dépistage du Covid-19 à l’Espace santé au 21 boulevard Capitaine Gèze (14e arrondissement). Il recevra chaque semaine, dès jeudi 16 avril, de 9h à 13h » a ainsi fait savoir le député LREM des Bouches-du-Rhône. Pour l’heure, aucune information supplémentaire n’a filtré concernant les modalités d’accès ni les horaires d’ouverture de ce nouveau centre, le deuxième à ouvrir dans les Quartiers Nord de la cité phocéenne.

L’@IHU_Marseille se déplace sur le territoire Nord ! J’ai rencontré @Raoult_Didier et j’ai décidé avec @APHM_actu la mise en place d’un centre de dépistage du #covid19 à l’Espace santé au 21 bd Cpt Gèze 13014. Il recevra chaque semaine, dès jeudi 16 avril, de 9h à 13h. pic.twitter.com/Oh5S9BFqRJ — Saïd Ahamada (@saidahamada) April 15, 2020

