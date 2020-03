Le président du Conseil régional de l’ordre des experts-comptables Provence-Alpes-Côte d’Azur est en première ligne car les chefs d’entreprise s’adressent naturellement à leur expert-comptable pour gérer la crise et d’autre part, le président fait remonter aux pouvoirs publics les difficultés d’application des nombreuses mesures prises dans l’urgence par le gouvernement. Entretien express.

Quelles sont à ce jour les difficultés que vous font remonter les entrepreneurs, vos clients ?

Lionel Canesi : La première difficulté est l’arrêt de l’activité, donc des ventes et des paiements avec l’obligation de payer les salaires et d’assurer la continuité de l’entreprise tout en gérant la situation sanitaire.

Il y a à ce jour une problématique spécifique sur la TVA. Le président a annoncé que les entreprises ne payeraient ni impôt ni charges, toutes les charges sont concernées sauf la TVA car la TVA n’appartient pas à l’entreprise. C’est grave pour ceux qui doivent payer la TVA à la facturation car ils vont faire l’avance de la TVA à l’État. Idem, dans le cadre du chômage partiel les entreprises doivent payer les salaires, puis elles seront remboursées. Donc elle ont à faire une avance sans ressources.

Le dilemme du président de la République, est d’assurer en même temps la sécurité sanitaire et la poursuite de l’activité économique Lionel Canesi

Le chômage partiel lui-même part dans tous les sens : on n’a pas de définition précise des professionnels qui sont concernés. Il y a par exemple, une liste d’activités autorisées à rester ouvertes. Mais si les conditions ne permettent pas à un artisan qui ne vend rien, à une boîte du BTP qui a ses chantiers stoppés, à la PME qui n’a plus de fournisseurs de poursuivre, ils n’auraient pas droit au chômage partiel ?

On a créé une psychose et donc on stoppe toute l’activité marchande. Le dilemme du président de la République, est d’assurer en même temps la sécurité sanitaire et la poursuite de l’activité économique, sinon nous ne nous en relèverons pas.

Quel est le conseil immédiat que vous donnez aux entrepreneurs ?

Lionel Canesi : Il faut récupérer tout le cash potentiel, la priorité est de faire de la trésorerie. Le gérant doit décaler tout ce qui peut l’être et faire rentrer tout ce qui est possible. L’entrepreneur doit se rapprocher de son expert-comptable pour actionner les dispositifs publics pour préserver sa trésorerie.

Si l’on regarde plus loin comment peut-on aujourd’hui imaginer une sortie de crise ?

Lionel Canesi : La solution est entre nos mains, elle dépend de nous tous collectivement. Nous allons sortir de deux mois de confinement. Que feront les Français ? S’ils se réfugient dans une épargne de précaution, alors qu’ils auront peu dépensé pendant cette période, nous allons assécher tous nos marchés et aggraver la crise. Les gens confinés devraient avoir envie de consommer, mais autrement et mieux, réapprendre à consommer local, à faire travailler les petites entreprises.

Mais pour relancer la machine économique, les entreprises auront besoin de cash, d’où ma réponse précédente qui relève à la fois de la gestion d’urgence, et du moyen terme.

