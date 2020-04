Share on Facebook

Les annonces d’Emmanuel Macron sont lourdes de conséquence. Alors que le Président de la République a annoncé le prolongement du confinement jusqu’au 11 mai dans son allocution à la Nation prononcée le 13 avril, ses ministres s’expriment en tentant de chiffrer les conséquences d’une telle mesure. Tous les sujets sont concernés : économie, Education nationale ou encore maintien de l’ordre.

Récession réévaluée, déficits des comptes creusés

Bien qu’attendu, le prolongement du confinement n’en constitue pas moins une très mauvaise nouvelle pour l’économie nationale. Dans une interview donnée à France Info le 14 avril matin, Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, fait le point. « La France a mis en place un dispositif de chômage partiel unique : 24 milliards d’euros sont sur la table pour soutenir nos salariés. Ce sont des millions de personnes qui ne perdront pas leur emploi et reprendront le chemin du travail dès la fin du confinement » rappelle-t-il. Une mesure dont le coût en sera alourdi d’autant avec quatre nouvelles semaines de confinement, comme le confirme le ministre : « Dans le second projet de loi de finances rectificative pour 2020 que nous présenterons demain avec Bruno Le Maire, nous allons passer à environ -9% de déficit pour prendre en compte le prolongement du confinement ».

Fin du confinement le 11 mai : « Le président à mille fois raison de donner un objectif « , Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics Suivez le direct ⤵https://t.co/0naQZOp7fu pic.twitter.com/V15AZPIkxU — franceinfo (@franceinfo) April 14, 2020

De même, il réévalue la prévision de dette de la France, qui selon lui passera « à 115 % » du PIB d’ici la fin de l’année (contre 98,1% fin 2019). Quant à Bruno Le Maire, il s’est lui exprimé parallèlement sur BFM TV, affirmant : « Notre prévision de croissance, avec l’allongement du confinement, est de -8% en 2020 ». Le ministre de l’Economie et des Finances annonce par ailleurs un important coup de pouce aux entreprises les plus fragilisées par la crise. « Nous avions prévu 1 milliard d’euros pour [le] Fonds de solidarité : sa dotation sera désormais d’au moins 7 milliards d’euros, notamment grâce aux soutiens des Régions et des assureurs » précise-t-il, ajoutant que « 900 000 entreprises ont [déjà] bénéficié du fonds ».

Jean-Michel Blanquer : deux semaines pour organiser la fin d’année scolaire

Emmanuel Macron a annoncé la réouverture progressive des crèches, des écoles, des collèges et des lycées à partir du lundi 11 mai. Interrogé par France 2 mardi 14 avril matin, le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer précise que : « Tout ne va pas se passer du jour au lendemain », ajoutant : « Nous avons deux semaines pour préparer tout cela. » Il annonce également, pour le jour même, « le début de réunions avec les organisations syndicales ». Le ministre en est bien conscient : il sera attendu sur « l’élaboration de bonnes conditions sanitaires pour ce retour, aussi bien pour les élèves que pour les adultes ».

💬Réouverture des écoles le #11mai : « Il faudra nettoyer les établissements, élaborer tout le travail pédagogique avec les professeurs (…) Il y aura un accompagnement personnalisé pour chaque élève. » explique @jmblanquer ▶️#Les4V avec @jeffwitten #confinementjour29 pic.twitter.com/eerHKfMxlU — Info France 2 (@infofrance2) April 14, 2020

Jean-Michel Blanquer dégage déjà quelques axes de travail. « La première étape sera de nettoyer les locaux » a-t-il expliqué, insistant également sur la nécessité « d’élaborer tout le travail pédagogique avec les professeurs », et de ne convoquer que des « petits groupes » en classe. Enfin, invité de France Inter cette même matinée, Christophe Castaner a tenu à rappeler l’esprit des mesures de confinement. Le ministre de l’Intérieur affirme ainsi que : « le déconfinement, le 11 mai, n’est pas une certitude mais un objectif », dont le succès dépendra « de la discipline de respect du confinement ». Une façon de rappeler les Français à leurs obligations, et de prévenir tout relâchement. Au lendemain de l’allocution d’Emmanuel Macron, le chemin vers un retour à la normale semble donc encore long.

