Pierre Dartout, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône; Philippe De Mester, directeur général de l’Agence régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et Bernard Beignier, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, recteur de l’académie d’Aix-Marseille, chancelier des universités, sont intervenus lors d’un point presse à 17h ce vendredi 6 mars au sujet de l’évolution du coronavirus Covid-19 dans la région et ses conséquences.

Selon le décompte présenté par les autorités 31 personnes ont été testées positives au coronavirus

Covid-19 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur :

17 personnes dans les Alpes-Maritimes ;

7 personnes dans les Bouches-du-Rhône ;

5 personnes dans les Hautes-Alpes ;

1 personne dans le Var ;

1 personne dans le Vaucluse.

« Ces personnes sont aujourd’hui hospitalisées dans les établissements de santé de première ligne de Nice, de Toulon-La Seyne et de Marseille et au centre hospitalier de Gap, de Briançon et d’Avignon » précisent la préfecture et l’ARS.

Nous vous proposons de revoir cette conférence de presse en vidéo dans la fenêtre ci-dessous grâce à nos reporters sur place à la préfecture Jean-Yves Delattre et Julie Rampal-Guiducci.

