Alors que le point de situation vendredi 6 mars faisait état d’un bilan relativement stable, les chiffres communiqués par l’Agence régionale de santé et la préfecture de la région Provence Alpes Côte d’Azur diffusés samedi 7 mars en fin d’après-midi témoignent d’un rebond de la contamination au coronavirus.

Ainsi, selon les autorités, depuis le vendredi 28 février 2020, 37 personnes (contre 31 selon le décompte de vendredi) ont été testées positives au coronavirus Covid-19 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le décompte par département est le suivant :

Coronavirus : 37 cas répartis dans tous les départements

> 17 personnes dans les Alpes-Maritimes (comme le précédent décompte du vendredi mars) ;

> 10 personnes dans les Bouches-du-Rhône (+3)

> 6 personnes dans les Hautes-Alpes (+1);

> 2 personnes dans le Var (+1);

> 2 personnes dans le Vaucluse (+1).

« Des investigations complémentaires sont menées par l’ARS Paca » précise le communiqué qui ne dit pas dans quelle ville les cas malades ont été identifiés. L’Agence régionale de santé et la Cellule régionale de Santé publique France recherchent actuellement les personnes qui auraient été en contact rapproché et prolongé avec les personnes contaminées.

Au niveau national d’après les dernières données validées, on dénombre 716 cas confirmés au coronavirus. Deux décès supplémentaires ont été confirmés, en Hauts-de-France et en Normandie, portant à 11 le nombre de personnes décédées a annoncé dans la journée de samedi le ministère de la Santé.

Repère

Rappel des recommandations à suivre :

« Des gestes simples et efficaces permettent de réduire la transmission des infections (tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, se laver régulièrement les mains, éviter de serrer les mains ou de se faire la bise).

Les personnes qui reviennent de Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao), de Singapour, de Corée du Sud, d’Iran, des régions de Lombardie, Vénétie, Emilie-Romagne ou Piemont en Italie ou d’une zone ou circule le virus et qui présentent des signes (fièvre, toux, difficultés respiratoires) doivent contacter le Samu Centre 15 pour une évaluation de leur situation.



Liens utiles :

> Le dernier point national samedi soir 7 mars de Jérôme Salomon, directeur général de la santé.

> Retrouvez en vidéo l’intégralité de la conférence de presse du vendredi 6 mars à Marseille en présence du préfet de Région, du recteur d’Académie et du directeur de l’ARS.

> Toutes nos informations précédentes sur le coronavirus.