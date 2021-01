Share on Facebook

L’annonce de la mise en place du couvre-feu à partir de 18h, désormais en vigueur dans les Bouches-du-Rhône comme dans tous les autres départements de la Région Sud (dans le Var à partir de demain mardi 12 janvier) a été accompagnée de la diffusion d’un communiqué de la préfecture (voir l’intégralité ci-dessous) qui précise les modalités d’organisation.

La plupart des mesures en place depuis le couvre-feu de 20h sont maintenues avec un simple décalage horaire. Les motifs de dérogation demeurent ainsi que les attestations écrites (les mêmes que celles en vigueur lors du 2e confinement de novembre) nécessaire pour justifier un écart à la règle.

Mais certaines activités, comme le scolaire et le péri-scolaire sont autorisées au-delà de 18h. Les déplacements pour motifs professionnels ne sont pas non plus affectés. Les livraisons à domicile de la restauration peuvent également se poursuivent après 18h. Pour s’u retrouver, consultez ci-dessous les modalités pratiques expliquées par la préfecture.

Document source : les règles du couvre-feu à 18h

