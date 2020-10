Alors que le président de la République, Emmanuel Macron, doit prendre la parole mercredi 28 octobre à 20h, après avoir réuni deux conseils de défense en 24 heures, les signaux d’alerte se multiplient quant à la vigueur de la deuxième vague de la Covid-19. A Marseille, les hôpitaux universitaires de l’Assistance publique tiennent un décompte quotidien depuis fin septembre. Les derniers jours témoignent de la croissance continue du nombre de patients hospitalisés et en réanimations.



Ainsi, mercredi 28 octobre, 220 patients Covid-19 sont hospitalisés dont 64 patients en réanimation et 156 patients Covid en hospitalisation et aux urgences. Ces chiffres sont malheureusement les plus élevés depuis cet été, malgré la mise en place du couvre-feu. Signe de la tension sur les hôpitaux de la région, l’ARS a annoncé ce mercredi 28 octobre le transfert de quatre patients Covid-19 d’Avignon vers Brest (voir le communiqué page suivante)

Les précisions de l’AP-HM

Les données concernent uniquement les établissements de l’AP-HM (Hôpital de la Timone, Hôpital Nord, Hôpitaux Sud, Hôpital de la Conception). Des patients Covid-19 sont également accueillis par d’autres établissements à Marseille et dans le département (publics et privés) rappelle l’AP-HM . Des transferts inter-établissements sont effectués régulièrement pour éviter la saturation des réanimations à Marseille. L’interprétation des chiffres de l’AP-HM doit donc se faire au regard des chiffres départementaux et régionaux. Par ailleurs « il faut impérativement regarder les chiffres sur les 7 jours glissants et non pas au jour le jour » avertit l’AP-HM.

Les chiffres de l’APHM:



14 août : 21 patients COVID dont 3 en réanimation

31 août : 66 patients COVID dont 15 en réanimation

15 septembre : 135 patients COVID dont 29 en réanimation

26 septembre : 177 patients COVID dont 43 en réanimation

27 septembre : 177 patients COVID dont 44 en réanimation

28 septembre : 177 patients COVID dont 50 en réanimation

29 septembre : 168 patients COVID dont 46 en réanimation

30 septembre : 153 patients COVID dont 43 en réanimation

01 octobre : 155 patients COVID dont 36 en réanimation

02 octobre : 154 patients COVID dont 40 en réanimation

03 octobre : 166 patients COVID dont 43 en réanimation

04 octobre : 173 patients COVID dont 44 en réanimation

05 octobre : 173 patients COVID dont 40 en réanimation

06 octobre : 170 patients COVID dont 41 en réanimation

07 octobre : 161 patients COVID dont 42 en réanimation

08 octobre : 166 patients COVID dont 43 en réanimation

09 octobre : 163 patients COVID dont 45 en réanimation

10 octobre : 154 patients COVID dont 45 en réanimation

11 octobre : 173 patients COVID dont 46 en réanimation

12 octobre : 173 patients COVID dont 48 en réanimation

13 octobre : 160 patients COVID dont 47 en réanimation

14 octobre : 161 patients COVID dont 42 en réanimation

15 octobre : 157 patients COVID dont 45 en réanimation

16 octobre : 160 patients COVID dont 43 en réanimation

17 octobre : 168 patients COVID dont 46 en réanimation

18 octobre : 172 patients COVID dont 47 en réanimation

19 octobre : 180 patients COVID dont 48 en réanimation

20 octobre : 177 patients COVID dont 49 en réanimation

21 octobre : 177 patients COVID dont 51 en réanimation

22 octobre : 187 patients COVID dont 51 en réanimation

23 octobre : 201 patients COVID dont 54 en réanimation

24 octobre : 208 patients COVID dont 55 en réanimation

25 octobre : 204 patients COVID dont 54 en réanimation

26 octobre : 212 patients COVID dont 61 en réanimation

27 octobre : 218 patients COVID dont 62 en réanimation