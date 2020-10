De nombreuses réactions ont suivi l’allocution d’Emmanuel Macron mercredi 28 octobre au soir. Le reconfinement du pays, annoncé par le président de la République, suscite l’inquiétude des décideurs et élus.

Le monde économique est particulièrement alarmiste. La CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence demande à l’Etat de se mettre en mode commando pour gagner le combat économique en apportant plus de simplicité, d’agilité et d’efficacité à nos entreprises. « Car à mesure que la situation sanitaire se détériore, un véritable tsunami économique et social nous frappe déjà et menace dangereusement et durablement notre économie.»

Mise en place d’un comité d’urgence économique

La CCI en appelle aux syndicats patronaux, aux groupements et fédérations professionnels, aux associations de commerçants et aux zones d’activité à rejoindre le Comité d’urgence économique et sociale que la CCIAMP va mettre en place dès lundi 2 novembre, une fois les nouvelles mesures clarifiées par le gouvernement.

Alain Gargani, le président régional du syndicat des PME, la CPME Sud, estime que « ce reconfinement va entraîner inexorablement un effondrement sans précédent de notre économie régionale. » Et d’avertir : « Les entreprises déjà fragilisées vont passer le cap du non-retour. Cela concerne plus particulièrement les TPE/PME qui sont aujourd’hui beaucoup plus fragiles qu’au mois de mars, et dont beaucoup d’entre elles, vont être dans l’incapacité d’assumer un endettement supplémentaire. »

Renaud Muselier : « On va se battre pour vivre »

« Nous n’avons pas à choisir entre le tsunami hospitalier et l’effondrement de notre économie. Nous verrons ce qu’il y a de plus urgent avec l’ensemble des acteurs du monde économique que je réunirai » annonce Martine Vassal, la président de la Métropole Aix Marseille Provence. Dans un communiqué elle déclare son intention de prendre de nouvelles mesures tant au niveau sanitaire que social. notamment en faveur « des plus plus démunis les premiers touchés par la crise. »

Renaud Muselier, le président de la Région, affiche également sa volonté de prendre de nouvelles intitiatives face à la situation. Dans un tweet, il annonce une réunion de crise à la Région avec ses équipes.

#COVID19 Nous sommes reconfinés, j’en prends acte. J’imagine l’immense détresse de ceux qui sont directement impactés. Demain, je convoque mes équipes pour évaluer la situation et apporter des solutions face à cette nouvelle épreuve. On va se battre pour vivre ! — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) October 28, 2020

Enfin, la maire de Marseille, Michèle Rubirola, a également réagi brièvement sur Twitter avec un message à l’intention des Marseillais : « #Marseille #Reconfinement la Mairie, mon équipe, nous sommes tous à vos côtés. »

