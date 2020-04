Pour la première fois, dans son dernier communiqué, l’ARS Provence Alpes Côte d’Azur a communiqué le détail des cas recensés dans les Ehpad par département.

Au 13 avril, 519 personnes âgées en Ehpad ont été testées positives au covid-19, 114 résidents en Ehpad ont été hospitalisés, et 183 personnes âgées en Ehpad sont décédées. On remarque que ce sont les Ehpad des Bouches-du-Rhône qui sont les plus touchés par l’épidémie, avec 457 résidents atteints par le covid-19. En tout, 858 résidents sont concernés, dans la région, 162 sont hospitalisés, et 216 sont décédés, la majorité dans l’enceinte de l’Ehpad (155, contre 61 à l’hôpital).

Dans un communiqué du 10 avril, l’instance régionale sanitaire annonçait les mesures mises en œuvre dans ce type d’établissements. Cette stratégie passe par plusieurs points : le renforcement de la présence médicale et des soignants auprès des personnes âgées ; le soutien des professionnels de santé par la mise en place d’une réponse gériatrique rapide et d’un soutien psychologique, entre autres ; enfin, l’organisation des prises en charge à domicile.

Ce lundi 13 avril, le bilan du covid-19 dans la région Sud atteint les 11 038 cas. Cependant, le nombre de cas en réanimation est en baisse depuis cinq jours : au niveau national, 6 821 lits sont à ce jour occupés en soins intensifs (-24), et 8545 l’étaient l’avant-veille (-38). Dans la région, même si la baisse est moins flagrante, on constate que la tendance est plutôt à la stabilisation qu’à la hausse dans les hôpitaux : bien que le nombre d’hospitalisations continue d’augmenter avec désormais 1876 cas hospitalisés (+31), le chiffre des patients en réanimation passe de 439 à 438.

Près de 100 000 cas confirmés en France

Au niveau national, l’épidémie se situe actuellement dans une phase de « haut plateau » : c’est du moins ce qui ressort du communiqué du 13 avril de la direction générale de la santé. Cela signifie que la propagation de la maladie stagne à son niveau le plus haut pour l’instant, avec l’espoir d’une baisse significative les prochains jours. On compte actuellement 98 076 cas confirmés en France (+2673 par rapport à la veille), dont 6821 cas en réanimation. Bien que le nombre de lits occupés dans ces services de soins intensifs ait baissé de 24 patients, 227 entrées en réanimation ont tout de même eu lieu ces dernières 24 heures. Le pays déplore 9588 décès à l’hôpital (+335) et 5379 en ehpad et EMS (+239). Enfin, depuis le début de l’épidémie, plus de 27 718 personnes sont sorties guéries de l’hôpital.

Dans son allocution télévisée, lundi 13 avril soir, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai. « Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes », a-t-il promis.

Sur le plan international, l’Espagne semble sortir peu à peu la tête de l’eau : le pays européen, deuxième le plus touché par la mortalité due au covid-19 après l’Italie, vient d’autoriser une reprise partielle du travail, et des masques sont distribués dans le métro. La Chine, de son côté, craint une deuxième vague d’épidémie avec 108 nouveaux morts liés au covid-19 en un jour. Au Royaume-Uni, c’est un Boris Johnson affaibli par le virus et trois jours en réanimation qui doit gérer l’état catastrophique de l’épidémie dans son pays, avec 717 décès en un jour.

