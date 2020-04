En cette fin de semaine, vendredi 10 avril, le nombre de cas de covid-19 dans la région culmine à 10 002. Parmi ces cas, 1826 sont hospitalisés. En revanche, selon l’ARS Paca, 1941 personnes ont aussi pu sortir de l’hôpital guéries, à ce jour. 441 personnes sont en réanimation, soit 15 lits supplémentaires occupés dans ces services en un jour. 299 personnes sont décédées.

Concernant la mortalité dans la région, selon les données fournies par l’Insee, 201 personnes de plus sont décédées en 2020, toutes causes confondues, par rapport à l’année dernière. Ce chiffre ne prend cependant pas en compte les Bouches-du-Rhône, en raison du bug informatique survenu à la mairie de Marseille depuis le 13 mars dernier, qui a empêché la transmission des données à l’Insee sur cette période. Le département le plus touché par le covid-19 dans la région est justement les Bouches-du-Rhône, avec 1093 cas hospitalisés (+48), et 160 décès (+6).

Ehpad : des chiffres encore très partiels

Au niveau national, la tendance à la baisse s’est poursuivie vendredi 10 avril, avec 62 de lits de moins occupés en réanimation. Dans son point presse du vendredi 10 avril, le directeur général de la santé Jérôme Salomon a précisé les profils des personnes en réanimation : 61 % ont entre 60 et 80 ans et 34 % ont moins de 60 ans. Au total, l’épidémie a fait depuis ses débuts 13 197 morts : 8598 à l’hôpital (+554) et 4599 (+433) dans les Ehpad et établissements médico-sociaux (EMS). La veille, jeudi 9 avril, le covid-19 avait fait près de mille morts en une journée dans ces deux derniers types d’établissement. Ces chiffres concernant les Ehpad et EMS doivent cependant être nuancés : si de plus en plus d’établissements font remonter leurs bilans du nombre de cas et décès dus au covid-19, ils sont seulement 5141 à s’y atteler sur les 10 000 répartis dans toute la France. Il manque donc la moitié des établissements pour se faire une idée exacte de la situation dans ces lieux.

Toujours selon les données fournies par l’Insee ce vendredi 10 avril, et sans grande surprise, le nombre de morts, toutes causes confondues, sur toute la France en 2020 dépasse celui de 2019 à la même période, avec plus de 5000 décès supplémentaires. Mais ce chiffre reste cependant inférieur à celui de 2018 en raison de la grippe saisonnière cette année là (58 641 décès en France en 2018 à cette période contre 57 441 actuellement). La surmortalité est particulièrement importante dans les région Grand-Est et Île-de-France.

Source : Santé Publique France

Au niveau international, l’Italie a annoncé un prolongement de son confinement jusqu’au 3 mai. En dépit d’une légère baisse du nombre de morts cette semaine, le pays reste malgré tout le plus touché par l’épidémie en termes de décès. La Turquie vient de franchir le seuil des mille morts et a confiné la population de 31 villes pour 48 heures.

