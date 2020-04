Share on Facebook

Le ministre de la santé Olivier Véran vient de dévoiler ce jeudi 30 avril les fameuses cartes « en rouge » et « en vert » évoquées par le Premier Ministre Edouard Philippe mardi 28 avril. Ces cartes de la France révèlent la situation épidémiologique du covid-19 dans chaque département selon trois critères. La première carte donne ainsi une idée de la circulation du virus dans chaque département, en fonction du nombre de passages aux urgences liés au covid-19.

La seconde dévoile le niveau de tension dans les services hospitaliers départementaux. Enfin, la troisième carte combine les deux critères précédents. « Ces cartes, qui reflètent la situation au jeudi 30 avril, ne remettent en rien en cause le confinement », a insisté le ministre de la Santé. En effet, il faudra attendre le 7 mai pour connaître la couleur définitive de chaque département et les mesures de déconfinement qui devront être observées. Ces données seront régulièrement actualisées sur le site data.gouv.fr.

Carte de la circulation active du virus par département en fonction du taux de passage aux urgences pour suspicion de covid-19.

Vert : inférieur à 6%

Orange : entre 6 et 10%

Rouge : plus de 10%

Carte des tensions hospitalières par département en fonction du taux de capacité initial

Vert : entre 0 et 60% de la capacité initiale occupée

Orange : entre 60 et 80%

Rouge : entre 80 et 161%



Carte de synthèse des deux critères (circulation du virus + tension hospitalière)



Contrairement à ce qu’affirmait le président de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur hier sur Franceinfo, les Bouches-du-Rhône ne sont pas en rouge mais bien en vert sur la carte 1, avec un taux de passage aux urgences pour suspicion de covid-19 donc inférieur à 6%, et en orange sur la carte 2, ce qui signifie que les services hospitaliers de ce département sont entre 60 et 80% de leur capacité initiale. Le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin avait d’ailleurs publié un communiqué sur Twitter le mardi 28 avril qui affirmait, quant à lui, que les Bouches-du-Rhône se situaient dans le vert du fait de leur capacité hospitalières.

3,6 millions de masques distribués aux professionnels de santé dans le Var

Dans un communiqué du jeudi 30 avril, l’ARS Paca annonce que 3,6 millions de masques ont été livrés aux professionnels de santé dans le Var. Au total, selon le communiqué, 15 millions de masques ont été livrés dans 2500 établissements sanitaires et médico-sociaux, transporteurs sanitaires et établissements dépendant du conseil départemental.

Concernant le bilan du covid-19 dans la région, 14 796 personnes sont aujourd’hui confirmées positives au Covid-19. 1532 personnes sont hospitalisées, contre 1608 la veille, confirmant une tendance à la baisse, de même que 262 personnes sont en réanimation, soit 27 de moins. Cependant, on déplore 697 décès liés au covid-19 depuis le début de la crise.

Au niveau national, le directeur général de la santé Jérôme Salomon a annoncé le décès de 24 376 personnes depuis le début de l’épidémie, Ehpad et hôpitaux confondus. Alors que le nombre de cas avait opéré une légère baisse mercredi 29 avril, ce nombre est remonté aujourd’hui de 1139 cas détectés en plus, et culmine à 129 581 cas. Le chiffre de cas en réanimation, lui, continue sa décrue, avec 4018 cas à ce jour en soins intensifs en raison du covid-19, soit 188 lits occupés en moins dans ces services.

