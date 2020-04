La décision est tombée le jeudi 30 avril. Le tribunal de commerce de Bobigny rejette le plan de remboursement de 400 millions d’euros dûs par l’homme d’affaires Bernard Tapie à ses créanciers, et prononce en conséquence la liquidation de ses sociétés. Or celles-ci, comprises dans le Groupe Bernard Tapie (GBT) sont actionnaires majoritaires dans le média La Provence ou encore dans la Financière et Immobilière Bernard Tapie (FIBT), qui gère notamment son patrimoine immobilier.

Cette décision est la dernière en date d’un long feuilleton judiciaire, qui oppose Bernard Tapie à au Crédit Lyonnais depuis 1993 et l’affaire de la revente du groupe Adidas, qu’il dirigeait alors. Après avoir obtenu en 2008 un arbitrage en sa faveur en vertu duquel le Crédit Lyonnais a dû lui verser 400 millions d’euros de dommages et intérêts, Bernard Tapie a vu en 2015 la Cour d’appel de Paris ordonner la rétractation du jugement initial, confirmée en Cassation un an plus tard, l’obligeant à rembourser l’intégralité de la somme à ses créanciers.

Alors que cette même cour d’appel de Paris a estimé le 28 février dernier la dette de Bernard Tapie à un total de 438 millions d’euros, celui-ci présentait son troisième plan de remboursement depuis 2015. La liquidation des sociétés de l’homme d’affaires, atteint par un cancer, est notamment demandée par le Consortium de réalisation (CDR), entité qui a la charge de l’héritage du Crédit Lyonnais dans ce dossier. Bernard Tapie peut encore faire appel de cette décision.

Trois projets successifs de plans

« Nous avons démontré de manière constante que les trois projets successifs de plans (…) étaient irréalistes (…) et que la liquidation judiciaire était dès lors la seule procédure appropriée pour parvenir à la vente des actifs en vue de rembourser au moins une partie des dettes », a réagi dans un communiqué François Lemasson, le président du CDR, cité par l’AFP. Il chiffre la dette des époux Tapie à plus de 550 millions d’euros, en intégrant les intérêts et les frais de justice.

Liens utiles :



> Bernard Tapie repousse encore la liquidation de La Provence

> Les sociétés de Bernard Tapie dont La Provence placées en redressement judiciaire