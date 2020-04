A la suite d’une concertation, mercredi 29 avril, entre le Premier Ministre Edouard Philippe et les collectivités, pour présenter à ces dernières le plan de déconfinement à partir du 11 mai, le président des Régions de France et de la Région Sud Renaud Muselier s’est exprimé au micro de France Info. Celui qui est par ailleurs président de la Région Sud a évoqué la carte annoncée par le Premier ministre la veille, qui sera présentée à partir de jeudi 30 avril par le directeur général de la santé Jérôme Salomon : une carte de la France découpée en départements.

Les départements «en vert» seront les premiers à pouvoir être déconfinés, tandis que les départements «en rouge» devront observer les règles de déconfinement plus strictes. Renaud Muselier a d’ores et déjà annoncé la couleur des départements en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Alors que le Vaucluse, lui serait en vert, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes et le Var, seraient, eux, en orange. Les Bouches-du-Rhône, quant à elles, ont de fortes chances de rester dans le rouge, avec 962 personnes hospitalisées, 177 cas en réanimation, et 399 morts liées aux covid-19, ce mercredi 29 avril. Il faudra cependant attendre le 7 mai, date annoncée par le Premier Ministre, pour connaître la couleur définitive de chaque département, et les mesures de déconfinement au cas par cas.

Pour l’heure, en attendant la carte officielle présentée par le directeur général de la santé demain, les cartes fournies par l’outil Geodes de Santé Publique France permettent de visualiser la situation en France concernant d’une part le nombre d’hospitalisations quotidiennes par département, d’autre part le nombre quotidien d’entrées en réanimation par département au 28 avril 2020. On constate que les Bouches-du-Rhône font effectivement partie des départements avec le plus d’hospitalisations chaque jour, avec 6 entrées quotidiennes en réanimation (contre 2 dans le Vaucluse et les Alpes-Maritimes, pas comparaison) et 45 personnes hospitalisées en plus chaque jour. La future carte prendra également en compte la situation locale en termes de tests et de détections des chaînes de contamination. Aucune donnée locale n’existe pour l’instant sur la question.

Source : Santé Publique France

Selon les données de l’ARS Provence Alpes Côte d’Azur, à ce jour, la région compte 14 622 cas de covid-19 dans notre région. 289 personnes sont en réanimation pour cause de covid-19, et on déplore au mercredi 29 avril 682 décès, soit 12 de plus par rapport à hier. Dans les Ehpad de la région, 1623 personnes sont par ailleurs contaminées par le covid-19, et 393 résidents de ces établissements sont décédés en raison de la maladie.

Première baisse du nombre de cas au niveau national

A l’échelon national, un communiqué de la direction général de la santé du mercredi 29 avril fait état pour la première fois depuis le début de l’épidémie d’une baisse du nombre de nouveaux cas de covid-19 : en effet, 128 442 sont à ce jour confirmées positives à la maladie, contre 129 859 la veille, soit – 1417 cas. Dans les hôpitaux et les services de réanimation également, les chiffres poursuivent leur décrue : 26 834 personnes sont hospitalisées pour cause de covid-19 (-650 par rapport à la veille), dont 4207 en réanimation (-180). Les sorties d’hôpital sont donc ces derniers jours plus importantes que les entrées. On dénombre cependant 1070 nouvelles entrées à l’hôpital ces dernières 24 heures, et 110 en réanimation. Quatre régions regroupent à elles seules 72% des cas hospitalisés : Ile de France, Grand Est, Auvergne Rhône Alpes, Hauts de France.

Enfin, la pandémie continue sa progression dans le reste du monde : 3,14 millions de personnes ont été touchées par le virus, 218 564 personnes en sont décédées, mais 948 545 personnes en ont guéri.

