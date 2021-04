Le 9 avril 2020, aux prémices de la crise sanitaire, alors que la France expérimente pour la première fois le confinement, l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM) enregistre 371 hospitalisations liées au covid-19, dont 107 en réanimation.

Au 12 avril 2021, les chiffres de l’AP-HM culminent toujours à 339 hospitalisations, et plus d’une centaine occupent encore les lits des services de réanimation. Soit le chiffre le plus haut atteint depuis le dernier pic, le 18 février dernier, avec 306 hospitalisations.

« On est dans une situation qui est globalement assez difficile, on ne va pas se raconter d’histoires » Philippe de Mester (ARS)

Un an et deux autres confinements plus tard, le même schéma semble ainsi se répéter inlassablement. La situation liée au covid-19 reste préoccupante, dans les Bouches-du-Rhône avec, au total 677 personnes hospitalisées en raison du coronavirus, selon le bilan quotidien de l’Agence Régionale de Santé (ARS Paca). « On est dans une situation qui est globalement assez difficile, on ne va pas se raconter d’histoires », a été contraint de constater le président de l’ARS Paca Philippe de Mester, invité ce 12 avril sur France Bleu Provence. Seules les Alpes-Maritimes, confinées avant le reste de la France, voient leurs données hospitalières baisser depuis plusieurs jours, avec 275 personnes hospitalisées au 9 avril, soit 37 de moins en un jour.

Covid-19 : la campagne vaccinale s’ouvre aux plus de 55 ans avec AstraZeneca et Janssen

Va-t-on un jour pouvoir sortir de ce cercle vicieux ? C’est ce que laissent espérer les vaccins, qui arrivent successivement sur le marché.

Une nouvelle étape dans la stratégie vaccinale a été franchie ce 12 avril avec l’élargissement aux personnes de plus de 55 ans de la vaccination avec AstraZeneca et Janssen, en dépit des controverses autour de ces vaccins. En effet, l’Agence Européenne du Médicament poursuit deux enquêtes distinctes sur des cas de thromboses observés chez des personnes ayant bénéficié de ces vaccins.

Quoi qu’il en soit, les personnes de plus de 55 ans pourront donc dorénavant se faire administrer ces vaccins en pharmacie ou chez leur médecin. La vaccination était jusqu’alors réservée aux plus de 70 ans et aux personnes souffrant de comorbidité.

La 🇫🇷 élargit la vaccination en suivant les recommandations des autorités de santé.

Toutes les personnes agées de 55 ans et plus pourront se faire vacciner en pharmacie ou en médecine de ville avec les vaccins AstraZeneca et Johnson&Johnson.https://t.co/9th5JEFUTn — Olivier Véran (@olivierveran) April 11, 2021

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran a annoncé par ailleurs l’espacement de 42 jours au lieu de 28 entre deux doses pour les vaccins Pfizer et Moderna. Cette mesure concerne les personnes qui bénéficieront de la première injection à compter du 14 avril prochain.

Alors que le maire de Marseille Benoît Payan s’était inquiété il y a quelques jours d’une éventuelle pénurie de vaccins contre le covid-19 à Marseille. Toujours sur France Bleu Provence ce 12 avril, le directeur de l’ARS Paca s’est voulu rassurant : «Ce sont des propos alarmistes, il n’est pas question de réduire le nombre de vaccins qui sont livrés».

Pour l’heure, 850 308 personnes ont d’ores et déjà reçu une première dose de vaccin, et 287 468 ont bénéficié des doses recommandées (au 7 avril 2021).

Les auto-tests désormais disponibles à la vente

Autre avancée qui devrait simplifier la vie : l’arrivée ce 12 avril des auto-tests en pharmacie. Sur le même principe qu’un test PCR, ces auto-test devraient toutefois être moins désagréables, ne nécessitant pas d’être insérer au fond de la cavité nasale.

Ce type de test doit permettre de faciliter le dépistage du covid-19 des personnes de plus de 15 ans ne présentant pas de symptômes.

#COVID19 | Un #autotest est un auto-prélèvement nasal pour les personnes asymptomatiques de + de 15 ans. Il est important de bien réaliser ce prélèvement : découvrez tous les bons gestes pas à pas ⤵



⚕️N’hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. pic.twitter.com/22qAC2HiPe — Ministère des Solidarités et de la Santé (@Sante_Gouv) April 12, 2021

Lien utile :



> Retrouvez toute l’actualité du covid-19 dans notre rubrique santé