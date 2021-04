Share on Facebook

Afin de lutter contre la précarité étudiante, le centre commercial marseillais Grand Littoral met en place un « mois solidaire étudiant » du 15 avril au 15 mai inclus. Cette initiative va « donner chaque jour la chance à un étudiant d’être remboursé de ses courses et de se voir offrir un panier de fruits et de légumes bio et de saison », annonce le centre commercial lundi 12 avril.

Le remboursement des achats du quotidien, d’une valeur maximale de 100 euros, sera réalisé sous forme de carte cadeau utilisable chez les deux enseignes partenaires (Carrefour et Biocoop). « Avec cette opération, et grâce à nos enseignes partenaires, nous contribuons à la chaîne de solidarité qui s’est créée dans les villes universitaires en soutien aux étudiants », déclare Arnaud Tescari, directeur du Grand Littoral.

Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site internet de Grand Littoral, de remplir le formulaire disponible à partir du 15 avril, et de joindre une attestation étudiante ainsi que le ticket de caisse pour pièces justificatives. Un gagnant sera tiré au sort chaque jour jusqu’à la fin de l’opération.

