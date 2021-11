Face à l’augmentation de cas quotidiens de covid-19 (plus de 30 000 ces dernières 24h), le gouvernement resserre la vis en matière de restrictions sanitaires. Le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran a tenu une conférence de presse jeudi 25 novembre, à la mi-journée, pour annoncer de nouvelles mesures à application immédiate visant à tuer dans l’oeuf ce regain d’épidémie.

#EnDirect | Suivez le point de situation sur la stratégie de lutte contre le #COVID19 par les ministres Olivier Véran, Jean-Michel Blanquer et Jérôme Salomon, directeur général de la Santé https://t.co/2ozyaazyOo — Ministère des Solidarités et de la Santé (@Sante_Gouv) November 25, 2021

Covid-19 : une dose de rappel pour tous les adultes cinq mois après la dernière injection

Alors qu’Emmanuel Macron annonçait dans sa dernière allocution une troisième dose pour les plus de 60 ans six mois après la dernière injection, c’est finalement tous les adultes qui seront concernés par cette dose de rappel, maximum sept mois après leur dernière dose (le délai entre la deuxième et la troisième dose étant réduit à cinq mois au lieu de six). Cette mesure s’imposera à compter du 15 janvier comme une condition sine qua non pour conserver un pass sanitaire valide (cette échéance reste fixée au 15 décembre pour les plus de 65 ans). Pourquoi ce changement soudain dans la politique sanitaire ? L’exécutif a fait le choix de suivre les recommandations du Conseil scientifique, qui alerte sur un risque de saturation du système hospitaliers, avec un pic allant « jusqu’à 1000 voire 1500» admissions par jour, selon le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy.

Les annonces d’Olivier Véran ont eu un effet quasi immédiat : dans les heures qui ont suivi, les demandes de rendez-vous pour se faire vacciner ont bondi, conduisant à une saturation du site Doctolib.

La durée de validité des tests PCR raccourcie à 24h, masque obligatoire en intérieur

Toujours dans l’optique d’inciter à la vaccination, la validité des tests PCR est raccourcie à 24h au lieu de 72h. Les tests antigéniques gardent leur durée de validité de 24h.

En outre, le masque devra faire son grand retour dans tous les établissements recevant du public en intérieur, y compris ceux où le passe sanitaire est requis. L’exécutif précise que « les préfets seront habilités à rendre obligatoire le port du masque en extérieur». Le préfet des Bouches-du-Rhône ne s’est pour l’heure pas encore exprimé suite aux annonces, mais il avait déjà renforcé le port du masque jusqu’au 15 décembre dans les lieux à forte concentration de population (à l’exception des parcs, jardins, places etc.). Par ailleurs, le ministère de la Santé rappelle l’importance des gestes barrières et recommande d’aérer chaque pièce 10 minutes toutes les heures.

Dépistage systématique dans les établissements scolaires

Pour faire ces annonces, le ministre de la Santé était accompagné de son homologue à l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer. Ce dernier a édicté un nouveau protocole dans les établissements scolaires : dès la détection d’un cas de covid-19, les cours ne seront pas suspendu mais la classe entière devra procéder à un dépistage dans les 24 heures suivant l’alerte.

Alors que le gouvernement a suivi les recommandations du Conseil scientifique sur la vaccination, il ne lui a en revanche pas emboîté le pas concernant le renforcement du télétravail. Invité dernièrement sur le plateau de France Inter, le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy plaidait pour un retour à cette organisation afin de limiter les contaminations. « Qu’est-ce qui nous reste dans la boîte à outils que nous n’avons pas encore suffisamment utilisé ? Le télétravail est un des points», estimait-il ainsi. Le gouvernement considère pour sa part qu’il n’est pas nécessaire d’y recourir dans un contexte de vaccination. A ce jour, seulement 3% de l’ensemble des salariés ont recours au télétravail tous les jours, selon la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares).

