La situation sanitaire s’améliore dans la région. Dans son dernier bilan, l’Agence régionale de santé (ARS) Provence Alpes Côte d’Azur constate une baisse constante de tous les indicateurs liés au covid-19 : 766 personnes sont actuellement hospitalisées (contre 879 il y a une semaine). Mais pas question pour autant de rouvrir les vannes de la liberté totale, estime la Préfecture des Bouches-du-Rhône, qui annonce prolonger les mesures de freinage du virus jusqu’à la fin du mois de septembre. Ainsi l’obligation de présenter le passe sanitaire à l’entrée des centres commerciaux de plus de 20 000m² reste en vigueur.

Idem pour le port du masque qui reste obligatoire en intérieur dans tous les espaces recevant du public soumis au passe sanitaire, mais aussi en extérieur dans les lieux à forte concentration de population (à l’exception des plages, espaces naturels et jardins). En effet, malgré l’amélioration de la situation, le taux d’incidence dans le département des Bouches-du-Rhône reste un des plus élevés de France, avec environ 318 cas quotidiens pour 100 000 habitants, selon l’ARS, et ce en dépit d’une accélération de la vaccination. A ce jour, 84% de la population âgée de plus de 12 ans en Provence-Alpes-Côte-d’Azur a reçu au moins une dose de vaccin.

Une « adaptation » du passe sanitaire dans certains départements

Le nombre de nouvelles contaminations par jour en France est passé de près de 25 000 cas par jour début août à 7596 nouveaux cas quotidiens au 16 septembre, selon le site Covid tracker. Aux vues de ces données rassurantes, le gouvernement envisage un assouplissement des restrictions dans certains départements où la situation s’améliore. Invité sur BMFTV dimanche, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé qu’un nouveau conseil de défense se tiendrait mercredi afin « d’adapter les règles du passe sanitaire ». Cela ne signe toutefois pas la fin du passe sanitaire, au contraire : l’exécutif prépare en effet un projet de loi pour prolonger le passe sanitaire au-delà du 15 novembre. Ce texte sera présenté le 13 octobre prochain en Conseil des ministres, selon Franceinfo.

