C’est un joli cadeau que vient d’offrir l’État à la Ville de Marseille, et à l’université d’Aix-Marseille (AMU). En déplacement dans la cité phocéenne, Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’Innovation, a initié vendredi 10 septembre le chantier de la Cité des Douanes, un vaste ensemble immobilier du 3e arrondissement, à deux pas du campus Saint-Charles. Une réhabilitation express qui vise à transformer deux bâtiments de ce site, désaffecté et sensible selon la police, en une résidence étudiante de 200 chambres, réparties dans 70 logements (des T4 de 62m² et des T5 de 88 m² principalement).

Objectif rentrée 2022 pour ce projet à 9,75 millions d’euros, totalement financé par l’État – 76% dans le cadre du plan France relance, et 24% par le Cnous (centre national des œuvres universitaires et scolaires), un établissement public. Un quart du budget total est notamment consacré à la rénovation énergétique des deux bâtiments. Un volet important sera donné au développement des espaces collectifs qui seront situés au rez-de-chaussée. La requalification de la Cité des Douanes s’inscrit dans le plan « 60 000 logements étudiants » lancé en 2019 par le gouvernement.

Truelle à la main, Frédérique Vidal se félicite de cette initiative : « C’est un effort symbolique de l’État ». La ministre ne manque pas de rappeler que cette réhabilitation s’inscrit dans un plan de relance dont la métropole d’Aix-Marseille et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont largement bénéficiaires. La biochimiste souligne également « le travail de collaboration entre les services de l’État, le rectorat et les Crous, qui ont permis d’identifier ce lieu », dans une ville où la pression foncière n’est pas négligeable.

Sur place, les représentants de la Métropole d’Aix-Marseille, de la Ville de Marseille, de la Région Sud et d’Aix-Marseille Université n’ont pas manqué de saluer le geste de l’État. « C’est un travail d’équipe depuis le début, rappelle Éric Berton, président d’AMU, un travail au service de nos étudiants ». Dans le cadre du plan de relance, AMU s’est vu attribuer 61,2 millions d’euros sur les 700 millions alloués aux universités françaises. L’aide à la réhabilitation énergétique de la faculté de pharmacie, sur le campus Timone, est notamment la subvention la plus importante à l’échelle nationale (27,7 millions d’euros) pour un projet de rénovation.

Plan du chantier (Crédit : France Relance)

