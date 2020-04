C’est une bonne nouvelle, à laquelle il faut se raccrocher. La tendance à la baisse observée ces derniers jours en Provence Alpes Côte d’Azur semble se confirmer aussi au niveau national. C’est du moins ce qui ressort des données fournies par Santé Publique France et l’ARS Paca. En effet, selon le dernier décompte fourni le jeudi 9 avril, le nombre de patients actuellement en réanimation en France est de 7066 personnes, soit 82 de moins que la veille.

Cependant, cela signifie que 82 lits de moins sont occupés en soins intensifs, mais cela ne présage en rien d’un arrêt du nombre d’entrées en réanimation. « Au cours de ces dernières 24 heures, 369 nouveaux patients ont été admis en réanimation, c’est encore très important », a nuancé le directeur général de la santé dans son point presse du 9 avril. Or, comme l’a souvent répété le DGS au cours de ses bilans quotidiens, c’est ce nombre de cas en réanimation qui est l’indicateur privilégié pour apprécier les conséquences du confinement.

Au total, 23 056 personnes sont sorties guéries de l’hôpital, soit 1952 de plus que la veille. Néanmoins, 8044 personnes sont décédées à l’hôpital (+412), et une véritable hécatombe survient dans les Ehpad où on dénombre près de 1000 morts de plus en un jour, portant le nombre total dans ces établissements à 4166 décès depuis début avril.

En région, on compte désormais 1763 cas hospitalisées sur les 9705 personnes contaminées. Parmi ces cas, 426 sont en réanimation (-9). 286 personnes sont à ce jour décédées, 17 de plus en un jour.

Dans le reste du monde, le bilan des cas atteints par le covid-19 se chiffre désormais en million. Environ 95 000 personnes sont décédées. Aux Etats-Unis, le bilan s’alourdit, avec 466 033 cas confirmés. En Italie, pays jusqu’à présent le plus touché d’Europe par la pandémie, une lueur d’espoir renaît, bien que le nombre de décès en un jour soit à nouveau en hausse : 610 décès de plus, contre 542 la veille.

