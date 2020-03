Selon les derniers chiffres de Santé Publique France et de l’ARS Paca, la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur comprend aujourd’hui 1927 cas confirmés de covid-19, dont 619 personnes hospitalisées et 144 en réanimation. On déplore désormais 33 décès. Désormais, contrairement aux précédents points de situation, l‘ARS ne fournit plus le détails des cas par département de la région.

Dans son communiqué du 25 mars, l’Agence Régionale de Santé spécifie les mesures applicables aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). A ce jour, 31 Ehpad de la région sont concernés par des cas de covid-19. Pour éviter la propagation du virus dans ce type d’établissements comprenant des personnes à risque, un protocole a été dressé par l’ARS et communiqué aux Ehpad de la région. Il consiste à délimiter au sein de l’établissement un secteur dédié pour les premiers malades confirmés et pour les autres cas présentant des symptômes évocateurs, «si le bâtiment le permet». Autrement, «des chambres d’isolement doivent être prévues», déclare l’ARS à Gomet’.

Sur le plan national, on dénombre 25 233 cas confirmés, dont 2827 en réanimation, 1331 décès (+231). et 3000 personnes sorties guéries de l’hôpital.

Source : Santé Publique France

Dans son point presse quotidien, le directeur général de la santé Jérôme Salomon a annoncé trois axes de mobilisation :

– Les professionnels de santé du public et du privé, le personnel des établissements de santé, des établissements médico-sociaux et des EHPAD, le service de santé des armées et les volontaires de la réserve sanitaire.

– Les personnes qui œuvrent pour la poursuite de l’activité indispensable à la Nation, dans les secteurs de l’énergie, de l’alimentation, de l’eau, ou mobilisées dans la recherche d’un traitement.

– La population qui, en restant chez elle, casse les chaînes de transmission, empêche des contaminations, sauve des vies.

Jérôme Salomon a également annoncé que la capacité en lits de réanimation avait été augmentée de 5 000 à 8 000 lits. Par ailleurs, un premier TGV sanitaire a été affrété à partir de la région Grand Est pour évacuer les patients des régions les plus touchées. Actuellement, les régions les plus touchées sont Île-de-France (7660 cas), Grand Est (5479 cas), Auvergne-Rhône-Alpes (2093), et Sud (1927).

Source : Santé Publique France

Enfin, au niveau international, le nombre de cas culmine à 416 916 cas et 18 865 décès.