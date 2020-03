Le dernier bilan de Santé Publique France en date du 24 mars à 14 heures fait état désormais de 1595 cas testés positifs au coronavirus covid-19 en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, soit 85 de plus par rapport à la veille. Le décompte est à présent opéré par l’agence nationale et non plus par l’Agence régionale de santé (ARS).

Par ailleurs, contrairement aux précédents points de situation l’ARS a déclaré hier à Gomet’ qu’elle ne fournirait plus le détails des cas par départements de la région, qu’elle juge moins parlants, face à l’impossibilité matérielle de réaliser des tests uniformément dans tous les départements de la région. Elle précise également dans son communiqué que « le virus circul[ant] activement dans notre région, il n’est plus possible de rechercher systématiquement les contacts des personnes positives au Covid-19».



Enfin, l’ARS annonce le lancement de la plateforme jeveuxaider.gouv.fr pour permettre à tous ceux qui le peuvent et qui le souhaitent de s’engager pour aider les plus démunis et les plus vulnérables en cette période de crise.

Parmi ces cas détectés positifs de coronavirus covid-19, dans notre région, les chiffres communiqués mardi 24 mars font état de :

> 509 personnes hospitalisées ;

> 133 personnes sont en réanimation (+20) ;

> 26 personnes testées positives au covid-19 sont décédées (+6), hospitalisées dans des établissements de santé des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône et le Vaucluse et du Var

Au niveau national, la France compte à présent 22 302 cas confirmés atteints du coronavirus covid-19. (+ 2446 par rapport au 23 mars), dont 10 076 personnes hospitalisées, 2516 dans un état grave. 3281 personnes sont à présent sorties de l’hôpital, guéries.



Dans son point presse quotidien du 24 mars, le directeur général de la santé Jérôme Salomon a annoncé une capacité actuelle française de 9000 tests par jour. Cette capacité devrait augmenter à 10 000 tests par jour supplémentaires d’ici la fin de la semaine, puis à nouveau de 10 000 tests supplémentaires la semaine prochaine.

Source : Santé Publique France

Les régions les plus touchées sont l’Ile de France (6 798), la région Grand-Est (4922 cas), et Auvergne-Rhône-Alpes (1857) et la Région Sud (1596)

Au niveau international, Jérôme Salomon a affirmé que l’épidémie en Chine était désormais quasiment éteinte. A contrario, l’Italie est à présent plus touchée que la région du Hubei, point de départ de l’épidémie, avec 69 000 cas. Par ailleurs, les États-Unis sont devenus le troisième pays le plus touché avec 43 499 cas mardi 23 mars au matin.

