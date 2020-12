Après Didier Raoult, l’événement Méditerranée du Futur, organisé par la Région Sudn a souhaité donner la parole à un autre Marseillais sous les feux de la rampe actuellement : Stéphane Bancel, le P-dg de Moderna, le laboratoire américain qui a développé le deuxième vaccin efficace contre la Covid-19.

La société vient de déposer les demandes d’autorisation aux autorités américaines et européennes. Dans une interview enregistrée lundi 30 novembre, il affirme « notre vaccin apporte une protection totale sans aucun symptôme dans 94% des cas, annonce Stéphane Bancel. Pour les 6% restants, la maladie reste très légère ». Une promesse porteuse d’espoir pour entrevoir la fin de l’épidémie dans un avenir proche.

Une vaccination globale des adultes annoncée pour juin

Si la décision revient aux Etats, Stéphane Bancel dévoile le déroulé probable de la campagne de vaccination à venir. Aux Etats-Unis, la FDA devrait donner son avis le 17 décembre prochain et les vaccinations pourraient démarrer sous 48 heures. Les personnes âgées, les personnels soignants et les personnes atteintes de maladies graves devraient être les premières à profiter du vaccin Moderna entre la fin de l’année et le premier trimestre 2021.

« Et d’ici juin, la plupart des adultes qui souhaitent un vaccin auront été vaccinés », estime le patron. Restent les plus jeunes, enfants et adolescents, « sur lesquels nous n’avons pas encore de données suffisantes », prévient Stéphane Bancel. Mais les travaux semblent en bonne voie : « les ados devraient être vaccinés pendant l’été et la prochaine rentrée des classes sera normale », avance-t-il. Résultats, il s’avance sur un retour à la normale « pendant l’été, où on pourra de nouveau se faire la bise, revoir ses amis, voyager, sans avoir peur de contaminer les autres ».

Voir l’interview diffusée par Méditerranée du Futur mardi 1er décembre :

Liens utiles :



> Méditerranée du futur : Didier Raoult (IHU) et Stéphane Bancel (Moderna) en guest stars

> 2e vague du Covid-19 : la pression retombe (un peu) à l’AP-HM