La société aixoise Nawa Technologies, spécialisée dans les technologies de stockage d’énergie, annonce dans un communiqué du 19 novembre l’ouverture d’une filiale aux Etats-Unis, plus précisément à Dayton dans l’Ohio. Cette implantation est en fait le fruit d’une croissance externe. L’entreprise a racheté l’américain N12 technologies, spécialisé dans la fabrication de nanotubes de carbone alignés verticalement (VACNT). Cette acquisition fait suite à une grosse levée de fonds de 13 millions d’euros bouclée en février 2020.

Un nouveau produit sur le marché en 2021

La nouvelle filiale Nawa America se concentrera sur l’industrialisation de composites ultra résistants et présentant des caractéristiques innovantes comme le stockage « structurel » de l’énergie. Baptisé Nawa Stitch, son produit se présente sous la forme d’un mince film fait de « centaines de milliards de nanotubes de carbone tous alignés verticalement qui sert d’interface entre les plis des matériaux composites et à l’instar d’un « nano-velcro » vient renforcer mécaniquement cette interface », détaille Nawa technologies. Avec ce matériau, la société vise de nombreux secteurs : l’automobile, l’aérospatiale, l’espace, la défense, les équipements sportifs et les biens de consommation et produits de luxe. Le Nawa Stitch a fait l’objet de « prototypes et démonstrateurs depuis début 2020 » et « la production à grande échelle est prévue dès 2021 », annonce le groupe.



Dans son communiqué, Nawa précise qu’il continuera de travailler avec les clients de N12 Technologies. Il poursuivra également les collaborations avec l’Université de Dayton et le Massachusetts Institute of Technology (MIT). « Cette acquisition propulse Nawa Technologies au rang d’expert numéro un des VACNT et de premier fabricant de VACNT à l’échelle industrielle Nous possédons non seulement les droits et le savoir-faire pour les deux procédés de croissance de VACNT les plus efficaces mais également le savoir- faire pour adresser ce que tout le monde considère comme les deux applications majeures des VACNT sur le marché mondial : les composites multifonctionnels et le stockage de l’énergie », explique Pascal Boulanger, le président de Nawa Technologies.

