Le directeur Olivier-Jean Arnaud, le directeur de l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille a décidé de communiquer au quotidien les chiffres d’hospitalisation pour Covid-19 dans ses établissements à partir du samedi 26 septembre. Une préccupation de tansparence et de vérité des choffres qui vise à mieux informer lapopulation de la réalité de l’épidémie et de couper court aux éventuelles polémiques.

Le professeur Didier Raoult, directeur de l’IHU Méditerranée Infection aurait estimé dans une lettre adressée au président de la commission médicale de l’AP-HM, le professeur Dominique Rossi, et datée du 24 septembre, que les médecins des hôpitaux marseillais diffusent des «messages alarmistes qui ne reflètent pas la réalité » selon des informations rapportées par Le Monde.

Selon le communiqué de l’AP-HM en date du samedi 26 septembre, et diffusé à 19h30, au total 177 patients Covid-19 sont hospitalisés

dont 43 en réanimation sur les 90 lits de réanimation adultes de l’AP-HM (Covid et non Covid) et 134 en hospitalisation et aux urgences



L’AP-HM rappelle dans son communiqué l’évolution du nombre de patients Covid en réanimation depuis le 14 août dans ses établissements :

14 Août : 21 patients Covid dont 3 en réanimation

31 aout : 66 patients Covid dont 15 en réanimation

15 septembre : 135 patients Covid dont 29 en réanimation

26 septembre : 177 patients Covid dont 43 en réanimation

