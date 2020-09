La fermeture des bars et restaurants à Aix-Marseille, prévue le samedi 26 septembre, a été repoussée à ce dimanche soir. Un soulagement partiel pour les restaurateurs et cafetiers aixois qui ont pu encore bénéficier de l’affluence du samedi soir et de ce week-end, pour compenser les pertes des sept prochains jours de fermeture forcée.

Mais à 20 heures dans le centre-ville d’Aix, même les terrasses les plus populaires, sur la place de la mairie, la place Richelme et le cours Mirabeau, n’affichent pas complet. En dehors de la situation sanitaire préoccupante et des premières mesures annoncées, la température en nette baisse a dû en décourager plus d’un. Plus tôt dans l’après-midi, les terrasses étaient aussi animées qu’un samedi habituel. La preuve en images dans les pages suivantes.

