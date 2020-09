« Face à une situation sanitaire inédite, et dans un souci de transparence et d’information en temps réel des familles, la Ville de Marseille a décidé de mettre en place un suivi, accessible à tous, des fermetures et réouvertures des crèches municipales et des écoles publiques de la ville » annonce la municipalité dans un communiqué diffusé mercredi 9 septembre.

« Ces actions sont menées en concertation et en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’Education nationale et le Bataillon de marins-pompiers de Marseille » précise la Ville

Désormais toutes les informations sont consultables en temps réel sur le site internet : https://www.marseille.fr/education/situationsanitaire

Ce mercredi soir, sept crèches municipales sont mentionnées comme fermées tandis que dans les écoles, 21 établissements ont été touchés par des cas signalés. Mais pas de fermeture globale annoncée pour ce jeudi 10 septembre.

Les infos en temps réel sur le site de la Ville.

Quel est le protocole ?



« En cas de covid dans une école ou une crèche municipale, la Ville de Marseille met en place le protocole sanitaire suivant :

– désinfection de l’établissement avec des produits virucides ;

– mobilisation du Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille afin de faire des tests de prélèvement de surface pour vérifier la présence ou non de trace du virus. Si des traces apparaissent, une opération de décontamination sera prévue avec une entreprise spécialisée ;

– les personnes contacts seront placées en quatorzaine et remplacées temporairement. Un rendez-vous leur sera proposé afin qu’elles puissent se faire tester dans un des sites mis en place par la Ville de Marseille. Les parents d’élèves sont informés de la situation par email et par un affichage sur la porte de l’établissement. »