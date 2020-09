La tension monte à l’approche du prochain conseil de défense sanitaire qui se tenir vendredi à Paris autour d’Emmanuel Macron. « Toute décision prise au plus haut niveau de l’Etat doit être juste, mesurée et équilibrée pour être acceptée et respectée. C’est la raison pour laquelle je demande au Gouvernement de ne pas re-confiner la région Sud ! » déclare Renaud Muselier le président du Conseil régional dans un communiqué diffusé mercredi 9 septembre.

Après ironiser sur les positions prises par le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy, Renaud Muselier attend « une grande justice » dans les décisions du gouvernement : aucune sanction générale, mais de véritables contrôles renforcés des lieux de vie collective. C’est le seul moyen de distinguer les bons élèves des mauvais élèves ! »

Jean-François Delfraissy a estimé mercredi 9 septembre que le gouvernement « va être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles (…) dans les huit à dix jours maximum » qualifiant d’ « inquiétant » le niveau de l’épidémie de Covid-19 en France et particulièrement dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. « Au printemps dernier, le professeur Jean-François Delfraissy nous expliquait qu’il ne fallait pas porter de

masques, dépister mais si c’était possible seulement, et surtout ne jamais traiter les patients avec de l’hydroxy-chloroquine. Aujourd’hui, il faudrait religieusement l’écouter pendant qu’il menace la région Sud de sanctions exemplaires. Il n’en est pas question ! » déclare Renaud Muselier.

