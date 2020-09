Si le gouvernement et le professeur Raoult refusent de parler de deuxième vague, l’assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) commence à sérieusement s’inquiéter de la recrudescence de l’épidémie à Marseille : « Il y a eu un sérieux coup d’accélérateur la semaine dernière avec un doublement des patients admis en réanimation », annonce Dominique Rossi, le président de la commission médicale d’établissement des hôpitaux de Marseille. Aux côtés du directeur Jean-Olivier Arnaud, il a tenu une conférence de presse mercredi 9 septembre pour faire un point sur la situation. La veille, 78 malades atteints de la Covid étaient hospitalisés en réanimation dans les Bouches-du-Rhône dont 53 à Marseille et 23 dans les hôpitaux de l’AP-HM. Au total, les hôpitaux de l’AP-HM hébergent actuellement 111 personnes infectées. A titre de comparaison, le 14 août, ils n’étaient que 21 dont 3 en réanimation. De plus, « on voit depuis plusieurs semaines une augmentation de l’âge des patients qui sont plus fragiles », remarque Dominique Rossi qui insiste sur le fait que « l’agressivité du virus est la même qu’auparavant pour les patients en réanimation ». La semaine dernière, une dizaine de patients sont décédés de la Covid à l’AP-HM. « Il y a des morts et il y en aura d’autres », prévient Hervé Chambost, le directeur médical de crise.

Gérer une nouvelle crise Covid en préservant l’activité habituelle

Face à l’augmentation des cas graves, l’AP-HM relance son plan Covid. « Tout est redéclenché comme au cours de la première crise du printemps », assure Dominique Rossi. Cette fois, le but est d’anticiper pour ne pas se faire déborder même si « l’augmentation est pour l’instant moins rapide qu’au printemps », tempère Jean-Olivier Arnaud. Il parle de deux à trois lits supplémentaires occupés par jour en médecine et en réanimation. Pour l’heure, « la capacité maximale n’est pas encore atteinte », prévient le directeur de l’AP-HM qui dispose aujourd’hui de 120 lits de réanimation sur l’ensemble de ses établissements. Mais contrairement à la première vague, il ne compte pas fermer les autres services pour gérer cette crise. « Il faut préserver nos soins courants. Le vrai challenge, c’est de poursuivre le traitements des patients non-covid », explique Dominique Rossi. Alors l’AP-HM ouvre de nouveaux lits en urgence pour augmenter sa capacité, essentiellement à l’hôpital de la Conception. Dès lundi, elle va se doter de neuf lits post-urgence et de 17 lits de soins critiques dans les quinze jours à venir. « Et progressivement, nous pourrons monter jusqu’à 25 », ajoute Jean-Olivier Arnaud.

L’AP-HM recrute une vingtaine de soignants et des techniciens

Pour assurer cette surcharge d’activité, l’AP-HM recrute également du personnel supplémentaire. « Une vingtaine de soignants sont en train d’être formés, explique le directeur. Et vingt techniciens de laboratoires sont venus renforcer les équipes de dépistage ». Pour l’instant, elle ne rencontre pas de problèmes pour dénicher le personnel nécessaire mais la situation pourrait se tendre dans un avenir proche. « Nous tiendrons tant qu’il y aura des infirmières disponibles. Mais si nous n’en trouvons plus, on devra trouver d’autres solutions avec l’agence régionale de santé », prévient Jean-Olivier Arnaud.

L’expérience du printemps dernier permet aux hôpitaux marseillais de mieux appréhender ce nouvel épisode épidémique. « On dispose maintenant de suffisamment de respirateurs pour équiper jusqu’à 200 lits de réanimation », assure par exemple le directeur de l’AP-HM. Aussi, il se montre confiant et promet : « Nous serons en capacité de répondre à cette deuxième vague de patients Covid tout en continuant de traiter les autres pathologies ».

