Face à la prolongation de l’épidémie de coronavirus, l’assemblée de Corse a annulé vendredi 25 septembre la création de la compagnie régionale maritime prévue pour janvier 2021. Corsica Linea et La Méridionale devaient s’associer à la collectivité dans une Semop (société d’économie mixte à opération unique) pour desservir les cinq ports de l’île pendant sept ans à partir de l’année prochaine. Cette nouvelle structure ne devrait finalement pas voir le jour avant 2025.

Corsica Linea et La Méridionale trop gourmand pour la collectivité

Les élus corses justifient la suspension du processus d’abord par le contexte de crise sanitaire. Le 20 avril dernier, le cabinet d’expertise comptable Corse Audit a délivré une note sur les conséquences financières de la situation de crise sanitaire sur l’offre Corsica Linea – La Méridionale mettant en exergue « l’obsolescence des données économiques retenues au stade du lancement de la consultation, avec une impossibilité pour la collectivité d’appréhender à court terme les besoins à satisfaire sur les mois à venir » et les « incidences de la crise sur les caractéristiques intrinsèques de la proposition financière du groupement », indique le rapport de l’assemblée de Corse.

La collectivité refuse de régler la compensation financière réclamer par les deux compagnies pour obligation de service public. Le groupement candidat Corsica Linea – La Méridionale demande un montant de 776,5 millions d’euros, une somme jugée bien trop élevée : « Le montant des compensations financières d’exploitation et d’investissement présenté par le candidat s’avère disproportionné par rapport aux estimations de l’autorité concédante qui figuraient au cahier des charges, à savoir 570 millions d’euros pour les 7 années de contrat soit 81,4 millions d’euros par an », précise la délibération. Le conseil exécutif a donc demandé et obtenu de l’Assemblée de Corse de considérer cette offre comme infructueuse.

Une prolongation des contrats actuels pour 2021

L’actuelle délégation de service publique arrivant à son terme fin 2020, la collectivité propose de recourir à des concessions provisoires « aux conditions telles que précédemment présentées pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ». En clair, elle souhaite prolonger d’un an les délégations actuelles confiées à Corsica Linea pour les ports de Bastia, Ajaccio et Île Rousse ; et à La Méridionale pour Porto-Vecchio et Propriano. Les élus envisagent ensuite de relancer une procédure d’appel d’offres pour une nouvelle DSP de deux ans courant jusqu’en 2024 afin de se laisser le temps de reprendre les termes d’un contrat plus adapté pour la création de la compagnie régionale toujours souhaitée par la collectivité.

