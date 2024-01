Share on Facebook

Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, depuis deux ans soumet à consultation citoyenne (lire notre article) un ensemble de thématiques retenus par les juridictions financières pour effectuer leurs contrôles. Exercice de démocratie participative, la participation citoyenne des juridictions financières a connu un grand succès pour sa 2e. Plus de 20 000 participants, 622 thèmes de contrôle déposés, 29 030 soutiens enregistrés, 4 422 commentaires postés : « les citoyens se sont appropriés l’outil de participation dans toutes ses dimensions » se félicite la CRC le 23 janvier.

25 thèmes de contrôle ont été sélectionnés : 10 concernant les travaux de la Cour des comptes, 15 concernant les Chambres régionales et territoriales des comptes. La Chambre régionale des comptes, la CRC Provence-Alpes-Côte d’Azur a sélectionné́ un thème proposé par les citoyens : le contrôle de la mise en œuvre du plan vélo de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence.

L’initiative citoyenne pour lancer un contrôle. Ci dessus le QG des écoacteurs allées Gambetta © Apothéloz

Ce thème, proposé par un citoyen ou groupe de citoyens, a recueilli 145 soutiens et s’est placé nettement en tête des propositions dans notre région. Sur l’ensemble des thématiques proposées en Provence-Alpes-Côte d’Azur, celles sur les transports furent les plus récurrentes. Les rapports seront instruits à partir du 1er semestre 2024 et publiés sur le site de la Cour des comptes. La 3e campagne de participation citoyenne s’ouvrira en septembre 2024.

