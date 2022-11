Ce week-end automnal s’annonce chargé en activités et sorties culturelles aussi bien à Marseille, Aubagne, Martigues, Aix-en-Provence, Avignon et Carry-le-Rouet.

[Foire] La Foire aux santons de retour à Marseille

La célèbre Foire aux santons annuelle sera lancée samedi sur le quai du Port. De nombreuses animations s’y dérouleront, et 26 santonniers y vendront leurs créations traditionnelles. Une inauguration festive aura lieu dimanche, avec la messe des santonniers en provençal à l’église des Augustins et des spectacles de groupes folkloriques en costumes traditionnels sur le marché. L’occasion de compléter sa crèche et d’acheter des cadeaux de Noël ! Le maire de Marseille, benoît Payan, coupera le ruban samedi à 12h

Des santons vendus à la foire. (Crédit : DR)

Informations et liens utiles : Quai du Port

13002 Marseille

Ouvert tous les jours de 10h à 19h, du 19 novembre au 31 décembre

Nocturnes jusqu’à 21h tous les vendredis et samedis

Trois petits tours au pays des santons

[Soirée] Une grande soirée concert de soutien à SOS Méditerranée à Marseille

Au célèbre théâtre de la Criée, artistes, écrivains, journalistes et musiciens engagés se retrouveront pour débattre et animer la soirée. C’est la journaliste Chloë Cambreling de Radio France qui animera l’évènement. la comédienne Anna Mouglalis lira sur scène des extraits du recueil “SOS Méditerranée. Les écrivains s’engagent”. La chanteuse pop Barbara Carlotti, le musicien Titi Robin aux sonorités gitanes et le oudiste égyptien Tarek Abdallah se produiront aussi sur scène. Tous les bénéfices générés par l’achat des billets seront reversés à l’association pour sauver des vies humaines en mer. Cette soirée se déroule dans le cadre des Rencontres d’Averroès, dont le thème de cette année est : Méditerranée, le temps des récits – entre guerres et paix ?

L’affiche de la soirée. (Crédit : DR)

Informations et liens utiles :



Théâtre La Criée

30 Quai de Rive Neuve

13007 Marseille

Samedi 19 novembre à 20h30

Réservation sur place ou en ligne : https://www.theatre-lacriee.com/programmation/saison/amere-mediterranee.html

Tarif normal 20€ / tarif réduit 15€ / tarif de soutien 50€

Rencontres d’Averroès : penser et… panser l’après-désastre

Les Rencontres d’Averroès reviennent à Marseille du 14 au 17 novembre

L’ouverture des Rencontres d’Averroès autour du Dictionnaire de la Méditerranée

[Course] Une course intergénérationnelle dimanche à Marseille

“Courir ensemble” est une course inter-générationnelle organisée par la mairie des 1er et 7e arrondissements, ouverte à toutes et à tous à partir de 11 ans et entièrement gratuite, qui se déroulera dimanche au départ du Théâtre Silvain (7e arrondissement). L’arrivée de la course signera aussi le début d’une nouvelle édition de La Voie est Libre. Trois courses sont au programme : 8 et 4 km pour les plus de 15 ans, et 1,5 km pour les 11-14 ans. Cette course s’inscrit dans le cadre d’une série de courses organisées par plusieurs mairies de secteurs. Venez donc courir en famille, avec enfants, parents et grands-parents !

L’affiche de l’évènement. (Crédit : DR)

Informations utiles :

Dimanche 20 novembre 2022

Départ du Théâtre Silvain (accueil à partir de 7h).

Chem. du Pont

13007 Marseille

[Brunch] Un brunch en soutien à l’association Toit à Moi

Le restaurant Le Baron Perché organise dimanche un brunch solidaire dont le chiffre d’affaire sera reversé à Toit à Moi, une association à échelle nationale qui achète des appartements pour loger des sans-abris et qui a récemment ouvert une antenne à Marseille. Venez donc soutenir la cause du sans-abrisme !

L’affiche de l’évènement. (Crédit : DR)

Informations utiles :

Le Baron Perché

45 Rue Châteaubriand

13007 Marseille

Le 27 novembre à partir de 11h30

[Soirée musicale] Soirée musique chaâbi dans le 15e arrondissement de Marseille

Le maître du chaâbi algérois, Riad Kasbadji, chantera sur scène accompagné de sa mandole et de ses musiciens (percussions et banjo). Avec sa voix sensible et très touchante, il fera résonner, au 15ème Art, ces musiques populaires d’Alger, qui ont été composées dès les années 20, à partir de textes anciens (datant des 16ème au 18ème siècles).

Riad Kasbadji. (Crédit : DR)

Informations utiles :

Le 15ème Art

178 av. de St Louis

13015 Marseille

Ouverture des portes 19h30 / Concert 20h30

Une petite restauration sera disponible sur place dès 19h30 (mets traditionnels berbère)

Renseignement et réservation: 0695510472

[Festival] Le premier festival de séries adaptées d’œuvres littéraires

Né à l’initiative du Département, Marseille Series Stories est le premier festival français de séries adaptées d’œuvres littéraires. Il se déroulera dans plusieurs lieux du 2ème et du 6ème arrondissements, du 17 au 20 novembre. Des masterclass, des rendez-vous, des avant-premières, des rencontres d’auteurs, ou encore des ateliers pour les enfants seront proposés au public. A l’occasion du festival, le Département des Bouches-du-Rhône remettra aussi une collecte de livres aux associations du territoire le 20 novembre 2022 à 18 heures. Le public peut venir déposer ses dons au chapiteau du festival, place Henri Verneuil.

Amateurs de séries et de livres, ne ratez pas le rendez-vous !

L’affiche de l’évènement. (Crédit : DR)

Informations utiles :

– Cinéma Pathé La Joliette : 54 rue de Chanterac, 13002 Marseille

– Cinéma Le Prado : 36 avenue du Prado, 13006 Marseille

– Golden Tulip Marseille Euromed : Espaces du festival – entrée par le passage Henri Verneuil, 13002 Marseille

– Chapiteau : Place Henri Verneuil, 13002 Marseille

[Marché scientifique] Le souk des sciences, samedi à Avant Cap

Rendez-vous le samedi 19 novembre 2022 de 10h à 18h30 dans les allées du centre commercial Avant Cap pour un marché un peu spécial : le Souk des sciences. Petits et grands pourront y participer à des expériences scientifiques grâce à la participation de nombreux laboratoires et associations de culture scientifique. Cet événement est gratuit et ouvert à toutes et tous, sans inscription. Il a été imaginé par la cellule de culture scientifique d’Aix-Marseille Université, sur une idée originale d’Hassane Bitar, chimiste et créateur de l’événement. Jeux de logique, chimie des couleurs, plongée dans les méandres du cerveau, expérience au cœur de la fourmilière…

L’affiche de l’évènement. (Crédit : DR)

Informations utiles :



• Samedi 19 novembre 2022, de 10H à 18H30

• Evénement gratuit et ouvert à toutes et tous, sans inscription

• Accès en bus : Ligne 200 et Ligne 1400

• Accès en voiture : A51 sortie 1 ou A7 sortie 31 depuis D6 / Parking gratuit

[Théâtre] Les Chiens de Navarre à Martigues

Samedi et dimanche auront lieu les dernières représentations uniques dans la région ! Trépidante compagnie à l’humour corrosif menée par Jean-Christophe Meurisse depuis sa création en 2005, la meute des Chiens de Navarre convertit les zones sensibles de la société en terrain de jeu et de bataille. Coups de gueule, dérapages explosifs, désirs et rages fondent la matière de ce théâtre dadaïste à l’humour vache et salvateur. La vie est une fête déambule dans les couloirs d’un service des urgences psychiatriques, l’un des rares endroits à recevoir à toute heure sans exception d’âge, de genre ni d’origine. Au cœur de ce territoire d’humanité coupé de toute civilisation, les internes débordés s’activent. Pouvons-nous tous devenir fous ? Il n’y a rien de plus humain que la folie.

Illustration de la pièce. (Crédit : DR)

Informations utiles :



Les Salins, Scène Nationale de Martigues

19 Quai Paul Doumer

13500 Martigues

Samedi 19 novembre – 19h

Dimanche 20 novembre – 17H

Grande salle – durée 1h50 – Tarifs de 15 à 30€

[Fête] Les Automnales de Carry-le-Rouet

Les Automnales de Carry-le-Rouet, c’est l’occasion de découvrir des plats traditionnels provençaux et des régions avoisinantes. Fromages, charcuterie et plats élaborés par les restaurateurs de la commune seront à déguster sur place ou à emporter. Une soirée « Cinéma et Gastronomie » est proposée le vendredi 18 novembre, avec la diffusion de deux films français. À retrouver également le samedi 19 novembre, dégustation, saveurs du palais ainsi qu’un « Cooking Show » avec des chefs cuisiniers.

L’affiche de l’évènement. (Crédit : DR)

Informations utiles :

3 Place Jean Jaurès

13620 Carry-le-Rouet

Tarif soirée « Cinéma et Gastronomie » : 20 euros par personne

[Littérature jeunesse] Un festival du livre et de la parole d’enfant à Aubagne

Le festival “Grains de sel”, qui a déjà sillonné les écoles d’Aubagne, s’installe ce week-end, comme tous les ans, dans une chapiteau sur l’esplanade De-Gaulle. Avec un rayonnement régional, c’est un rendez-vous attendu qui réunit chaque automne de nombreux acteurs du livre jeunesse et des milliers de visiteurs pour une immersion dans un univers de création qui laisse toute sa place à l’imaginaire, à la réflexion, aux échanges et aux découvertes.

L’affiche de l’évènement. (Crédit : DR)

Informations utiles :

Du 17 au 20 novembre 2022

Esplanade De Gaulle

16-21 avenue Antide Boyer

13400 Aubagne

[Atelier] Des ateliers d’artistes à Avignon

L’association AAA (Avignon ateliers d’artistes) organise pour la dixième année une ouverture des ateliers d’artistes avignonnais. Vous pourrez à l’occasion visiter les ateliers de onze créateurs.

L’affiche de l’évènement. (Crédit : DR)

Informations utiles :

Divers lieux Avignon et alentours

84000 Avignon

Entrée libre

site : http://www.avignonateliersartistes.org

Ouverture : Du samedi 19 au dimanche 20 novembre 2022 de 11h à 19h

[Famille] Une journée de la famille à Aix-en-Provence

L’École des Parents et des Éducateurs d’Aix et Pays d’Aix (EPE) organise le samedi 19 novembre, avec le soutien de la municipalité, une journée dédiée à la famille à Aix en Provence pour les 20 ans de l’Association. Au programme : conférences et tables rondes sur les problèmes d’attention et l’hyperactivité chez l’enfant, animations et ateliers contes, chants et jeux de société.

L’association EPE. (Crédit : DR)

Informations utiles :



Samedi 19 novembre

au Repère (anciennement Espace Jeunesse)

37 boulevard Aristide Briand

13100 Aix-en-Provence