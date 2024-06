La filiale Orange Cyberdéfense lance une offre inédite nommée Cybersecure, pour les particuliers ce jeudi 6 juin. Cette dernière se présente sous la forme d’un abonnement à sept euros par mois sans engagement. La solution a été présentée à la presse mardi 4 juin au sein des locaux d’Orange Cyberdéfense de Marseille dans le quartier d’Arenc où sont basés 85 experts d’Orange Cyberdéfense.

Le service s’adresse aux clients Orange. Elle permet de connecter et sécuriser jusqu’à 10 appareils ; ordinateur PC ou Mac, smartphone et tablette. Ce n’est pas un simple antivirus, l’objectif est de contrer les messages malveillants reçus sur Internet et/ou par SMS, le phishing, les virus, les sites frauduleux, l’usurpation d’identité et bien plus. Le pack Cybersecure comprend également des systèmes pour bloquer les appels mobile set fixes indésirables ainsi d’une assistance dédiée avec des spécialistes qui répondent sept jours sur sept.

Un moteur de vérification ouvert à tous les Français

En parallèle, le portail Orange Cybersecure, totalement gratuit et en accès libre, quel que soit votre opérateur, permet un premier système de détection de messages frauduleux en permettant de tester des liens, des messages ou des mails pour savoir s’ils sont sûrs. La création d’un compte sera demandée pour une réponse ultérieure par mail si le lien supposé frauduleux n’est pas encore connu des services d’Orange Cybersecure. Le système est en test depuis des mois et une base de données déjà conséquente est en place.

Présentation du portail du portail Orange Cybersecure à Marseille mardi 4 juin 2024. Crédit Gomet’

« Chaque jour de nouvelles arnaques en ligne apparaissent et peuvent êtres soumises au moteur de vérification afin d’y être référencées. Comme une application communautaire, plus le moteur est utilisé plus la base de données s’enrichit au bénéfice de tous les Français » affirme l’opérateur déjà très engagé dans l’éducation et la prévention des risques liés au numérique à travers notamment la Fondation Orange. Des ateliers d’éducation à la cybersécurité sont aussi programmés ouverts à l’inscription.

Orange Cyberdéfense, leader européen en la matière (un milliard de chiffre d’affaires, 9000 grandes entreprises clientes) avec 1500 collaborateurs en France dont 100 dans la région Sud, visait jusqu’à présent le marché de la la cybersécurité des entreprises, et même des TPE et PME avec des offres différentes. « Il y a 40 % d’attaques en plus chaque année concernant les TPE et PME », précise Alexandre Gazzola, directeur régional d’Orange Cyberdéfense.

Fraudes numériques : un phénomène qui se généralise

« Pour les professionnels, il y a trois grands domaines de risques : l’espionnage, la désinformation (hacktivisme) entre entreprise et pays, et la cybercriminalité, par des groupes d’attaquants à des fins lucratives», explique Alexandre Gazzola. « Orange Cyberdéfense effectue grâce à ses experts une veille en temps réels dans 22 pays. Nous avons mené 60 exercices de crises cette année dans la région et nous accompagnons un bon nombre d’entreprises pour se préparer aux Jeux olympiques», ajoute-t-il.

«Avec la croissance exponentielle et l’automatisation des cyberattaques qui touchent autant les entreprises que les particuliers, les Français sont de plus en plus exposés aux risques cyber et rarement protégés», souligne Orange Cyberdéfense. Deux Français sur trois déclarent recevoir des messages suspects chaque semaine selon une étude Harris Interactive de mai 2023. 280 000 demandes d’assistance pour fraudes numériques ont été enregistrées en 2023 indique Cybermalveillance.gouv.fr.

L’objectif d’Orange est d’atteindre les 10 000 abonnés à sa solution Orange Cybersecure et vise le million de connections uniques sur son portail d’ici la fin de l’année 2024.

