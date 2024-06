Renaud Muselier, président de la Région Sud et président délégué de Régions de France, a accueilli jeudi 30 mai à Marseille Élisabeth Borne, ancienne Première ministre et actuelle députée de la 6e circonscription du Calvados, pour une visite du chantier de la Cité scolaire internationale « Jacques Chirac », en présence notamment de Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d’État en charge de la Citoyenneté et de la Ville, et de Daniel Lopes, président de Bouygues Bâtiment Sud-Est.

Maquette de la Cité scolaire internationale (Crédit : DR)

Cité scolaire Jacques Chirac : inscriptions ouvertes pour le grand bain de l’international

Dès la rentrée de septembre 2024, la Cité scolaire internationale « Jacques Chirac », située sur le périmètre d’Euroméditerranée, dans le quartier d’Arenc, au pied de la tour CMA CGM (dans le 2e arrondissement de Marseille), va ouvrir ses portes aux élèves progressivement. D’abord pour l’année scolaire 2024-2025, les CP (3 classes), les CM1 (3 classes), les sixièmes (6 classes) et les secondes (10 classes). Co-financé par la Région Sud, qui est également le maître d’ouvrage, ce projet devrait accueillir près de 2 200 élèves et proposer une offre éducative entièrement dédiée à l’enseignement international.

Lien utile :

Cité scolaire internationale Jacques Chirac : un défi éducatif et territorial