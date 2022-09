Share on Facebook

Share on Twitter

La 22e édition du Forum des entrepreneurs organisé par l’Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône (UPE 13) aura lieu ce vendredi 9 septembre et prendra place, pour la 2e année à l’Orange Vélodrome.

Après une édition 2021 aux accents politiques, à la veille de l’élection présidentielle, l’édition 2022 mettra à l’honneur les entreprises du territoire dans toute leur diversité, des multinationales aux TPE et PME. Près de 3 000 personnes sont attendues dans l’enceinte du Vélodrome pour ce forum intitulé « A la croisée des mondes » qui se veut « dynamique et visionnaire », annonce le président de l’UPE 13 Philippe Korcia lors d’une conférence de présentation du forum, ce lundi 5 septembre.

Rodolphe Saadé, PDG de CMA-CGM (crédit : JYD / Gomet’)

En têtes d’affiche, le PDG de CMA-CGM Rodolphe Saadé – qui vient d’annoncer un bénéfice de 15 milliards d’euros sur les six premiers mois de l’année – prendra ainsi la parole à 11h45 ; mais aussi le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné, grand invité de ce forum, qui interviendra à 9h45. Ils donneront notamment leur point de vue sur la crise énergétique qui se profile. D’autres cadres de TotalEnergies sont attendus sur les ateliers et débats, tels que Jean-Michel Diaz (directeur régional Paca-Corse) et Isabelle Patrier (directrice France).

Patrick Pouyanné, PDF de TotalEnergies (crédit : DR)

Un forum axé sur les solutions face à la crise économique

L’inflation, la hausse des prix de l’énergie, le réchauffement climatique, la jeunesse ou encore les nouvelles technologies seront au cœur des débats de la journée, auxquels prendront part une myriade d’intervenants issus du monde de l’entreprise mais aussi des associations et institutions.

Selon Philippe Korcia, les quatre derniers mois ont été prolifiques pour les entreprises locales, en particulier dans le secteur du tourisme. Pour autant, « les patrons du territoire sont inquiets de la situation, d’autant qu’ils devront prochainement rembourser les prêts garantis par l’Etat (PGE) et autres dettes accumulées pendant le covid-19. Face à l’inflation, on leur demande d’augmenter les salaires alors que les charges continuent d’augmenter. De plus, il y a une vraie problématique énergétique qui va frapper à compter de la mi-septembre. Nous n’en sortirons pas avant mars 2023. […] Si nous rencontrons véritablement des pénuries d’énergies, des grèves ou d’autres problèmes de recrutement, nous risquons de basculer du mauvais côté, en particulier pour les petites entreprises », s’inquiète le président de l’Upe13.

Olivia Grégoire attendue, Mélenchon et Bompard invités

Pour débattre de ces sujets, 52 intervenants se succèderont tout au long du forum. Plusieurs personnalités implantées dans le tissu économique local prendront ainsi la parole au cours de la journée : l‘inventeur du Flyboard Franky Zapata, Kévin Polizzi (thecamp nextgeneration), Matthieu Predal (Delta Festival) ou encore Stéphanie Ragu (Medinsoft) seront de la partie. David Layani (Onepoint) remettra pour sa part le prix #MakeTheChoice initié par l’UPE 13 pour récompenser l’entrepreneuriat des jeunes, à 12h15.

Point d’orgue de la journée, la ministre déléguée aux TPE- PME Olivia Grégoire est annoncée à 10h30, « sur place ou en visioconférence. » Enfin, l’UPE 13 dit également avoir tendu la main aux représentants de la Nupes, malgré leur opposition au patronat : « J’ai invité Jean-Luc Mélenchon et Manuel Bompard (député LFI de la 4e circonscription de Marseille, ndlr), mais je n’ai pas encore reçu de réponse » souffle Philippe Korcia. Les cadres LFI sont invités à s’exprimer au cours d’un débat avec le Medef, représenté par son président délégué Patrick Martin. Répondront-ils présents ? Nul doute que cela pimenterait cette édition 2022…

Liens utiles :



> Le programme sur le site de l’Upe13

> Forum des entrepreneurs : la méthode Macron fait des adeptes

> Nos actualités économiques