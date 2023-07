Share on Facebook

Alexandra Rigo est la fondatrice de Jup’On, une marque de vêtements de protection pour scooter et trottinettes. Les jupes de Jup’On sont imperméables, doublées, qui s’adaptent à toutes les morphologies et tous le deux roues. La collection comprend pour l’heure deux modèles dont une jupe en jean recyclé. Alexandra Rigo insiste sur les valeurs de sa marque : engagée, éco-responsable et stylée. La confection est basée à Marseille avec un atelier solidaire qui soutient l’insertion professionnelle.

Le marché est important (un million de scooters immatriculés en France) et très dynamique notamment avec le développement des flottes électriques.

Alexandra Rigo, passée par l’incubateur Les Premières sud basé à Aix, a lancé son activité fin 2022. Elle cherche désormais des financements pour lui permettre notamment de recruter et de bien se référencer chez les distributeurs. Elle vise déjà un objectif de 120 000 euros en 2023 avec 1500 pièces vendues. “Avec Jup’On on est au démarrage d’une superbe aventure” observe Matthieu Capuono, notre expert associé directeur du cabinet Crowe Ficorec. Il livre ses conseils et répond à notre invitée avant le grand décollage !

