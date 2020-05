En France, vélo et déconfinement semblent aller de pair. « En quelques mois, on va avoir gagné plusieurs années de politique cyclable » : tel est le constat très positif dressé par Elisabeth Borne, invitée de France Info dans la matinée du mardi 12 mai, qui ajoute : « Je ferai tout ce qui est possible pour booster ce mode de déplacement », avec l’ambition d’enfin « développer une culture vélo » dans l’Hexagone. Rappelant « l’ambition de tripler la part du vélo d’ici 2024 – de 3 % à 10 % [ndlr : du total des déplacements effectués] », la ministre de la Transition écologique salue le fait que « Près de 1000 kilomètres de pistes temporaires développées dans tout le pays » dans un contexte de déconfinement qui a amené de nombreuses villes à réaliser des aménagements cyclables temporaires.

La ministre salue d’ailleurs expressément les efforts consentis par les villes, citant nommément Paris et Lyon – dans lesquels vont être respectivement aménagés 50 et 77 kilomètres. Si Elisabeth Borne ne cite pas la cité phocéenne en exemple, c’est qu’avec 9 kilomètres prévus, le compte est loin d’y être pour une ville régulièrement classée dernière dans le baromètre des villes cyclables dressé chaque année par la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB). Alors que les premiers aménagements prévus sur les tronçons Prado 1 et Canebière (de Garibaldi à Réformés) devaient débuter lundi 11 mai, les travaux n’avaient toujours pas débuté le 12 mai au matin. Contactée, la Métropole met en cause les « intempéries », qui n’auraient pas permis de réaliser les premiers marquages.

Un retard à l’allumage qui interroge, alors que le trafic automobile devrait être amené à se densifier jour après jour sur les routes marseillaises, et dans un contexte où les transports collectifs sont loin de fonctionner à plein régime. De fait, certains axes comme la Corniche se retrouvent déjà saturés de voitures aux heures de pointe.

Rappel : les axes qui devraient faire l’objet d’aménagements cyclables temporaires à Marseille : Canebière, (du cours Garibaldi aux Réformés et Square Stalingrad), Prado 1, Michelet, Dames, Blancarde (du Jarret aux 5 Avenues), rue d’Aix, boulevards de Paris et Baille.

