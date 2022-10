Du 27 septembre au 26 octobre 2022, les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur accueillent un tournage vidéo zéro carbone réalisé par Jérôme Zindy, reporter à vélo solaire, pour découvrir des initiatives d’adaptation au changement climatique. Le 19 octobre, il a fait une escale à Marseille entre son étape précédente, les Alpilles, et la prochaine destination, la Camargue, pour présenter le projet.

Faire connaître les initiatives des Parcs de la Région

Des paysages exceptionnels, des champs de lavandes magnifiques et du vert foncé des forêts, c’est à ces images que l’on pense automatiquement en écoutant le vidéaste Jérôme Zindy décrire son itinéraire qui le mène du Queyras jusqu’en Camargue. « Mais la réalité est bien moins graphique, moins instagrammable » dit-il. Il n’est plus question d’une nature idyllique et intacte: sécheresse, traces des violents incendies de forêt de l’été dernier, sols érodés et bien plus, les signes du changement climatique en cours sont évidents.

Pour y remédier, les parcs régionaux ont travaillé sur des solutions. Adaptation des productions viticoles, d’artificialisation des sols dans les cours d’écoles, sylvicultures plus résilientes, développement de pratiques agroécologiques, chaque parcs naturel de la région Sud mène des expérimentations d’atténuation et d’adaptation au changement climatique en collaboration avec les acteurs des territoires. Pour les parcs des Alpilles, des Baronnies provençales, de Camargue, du Luberon, du Mont-Ventoux, des Préalpes d’Azur, du Queyras, de la Sainte-Baume et du Verdon c’est donc l’occasion de réaffirmer leur engagement en faveur de la transition écologique et énergétique.

Les Parcs naturels régionaux de la Région Sud (source)

Le vélo-reporter Jérôme Zindy découvre ces initiatives avec son vélo solaire, il va de parc en parc, passe les nuits dans des fermes ou dans la nature avec son équipement bivouac, rencontre les habitants de la région et partage ses impressions sous forme de vidéos. Ce projet fait partie d’un partenariat avec la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Groupe régional d’experts sur le climat (GREC), dans une démarche de valorisation et partage d’expériences. Le résultat de ce voyage sera diffusé sur l’ensemble des plateformes digitales des parcs (sites Internets, chaînes YouTube et réseaux sociaux) dans les semaines à venir et projété en introduction des séminaires mis en place dès la fin novembre 2022 dans chacun des parcs. Ces séminaires, à destination prioritaire des élus, s’appuieront sur des interventions des partenaires régionaux et sur des nombreuses visites de terrain.

Un vélo pas comme les autres

Avec tout l’équipement – caméra, ordinateur, chargeurs, matériel bivouac etc. – ce véhicule pèse entre 80 et 100 kilos. (c) GG

« C’est un tandem, un vélo à assistance électrique mais : le but est de charger la batterie avec les panneaux solaires au lieu de se brancher au réseau », explique Jérôme Zindy. Pour adapter le tandem à ses besoins, le reporter a retiré un siège, l’a remplacé par un panneau solaire et a ajouté un moteur. Ces manipulations ont été réalisées par déclic-éco, un spécialiste local qui électrifie des vélos pour le voyage basé à Saint-Mitre-les-Remparts. Les panneaux qui produisent 350 Watt permettent au reporter d’être 100% autonome sur sa consommation d’énergie.

Comment devenir vélo-reporter ? À propos de Jérôme Zindy

Jérôme Zindy, vélo-reporter, vidéaste et réalisateur. (c) GG

Avant même de se mettre en selle, l’alsacien qui habite aujourd’hui à Avignon, travaillait déjà dans la communication, mais chez « Ralley Riders », un secteur à l’opposé de ce qu’il fait aujourd’hui, qui exploite « 100% d’énergies fossiles », explique Jérôme Zindy. En 2019, il a eu le déclic. « Je suis partie en rando en Auvergne pour me mettre au vert, juste que absolument rien n’était vert, tout était très sec. Et on parle d’une région où normalement il pleut tout le temps ». À partir de ce moment, il s’intéresse à tous les sujets liés à la problématique climatique comme la déforestation, les déchets ou l’énergie nucléaire. En Janvier 2020, avant le premier confinement, Jérôme Zindy décide de tout lâcher et de recommencer : il vend sa moto et achète son vélo solaire (environ 7 000 euros) pour commencer son activité de vélo-reporter. Depuis, il conçoit, organise et réalise des éco-aventures médiatisées à vélo électrique solaire, pour promouvoir la transition écologique en limitant l’impact environnemental de ses productions.

