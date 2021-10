Las Vegas nous revoilà ! Après l’annulation pour cause de Covid en 2021, l’édition 2022 du CES aura bien lieu dans la capitale du Nevada en janvier (5 au 8). Avant la grand-messe du début d’année, le CES (Consumer electronic show) est rythmé les mois précédents par les CES Unveiled (dévoilé en anglais). Celui de Paris se déroulait mardi 19 octobre. Le rendez-vous a révélé les start-up sélectionnées pour les Awards Innovation 2022. Ces trophées récompensent les meilleures innovations dans plusieurs dizaine sde catégories de secteurs et produits. Les CES Awards permettent aux lauréats durant l’événement de bénéficier d’une visibilité accrue, notament au sein d’un espace dédié de démonstration au sein de l’Eureka Park à Las Vegas.



Parmi la quinzaine de start-up récompensées à Paris, cinq sont issues du territoire d’Aix Marseille et toutes implantées sur le Technopôle de l’Arbois à Aix-en-Provence, qui démontre une fois de plus toute sa force dans les secteurs stratégiques des green et clean tech.

La société NepTech obtient un CES Innovation Award dans la catégorie « Développement durable, éco-conception et énergie intelligente » pour son

catamaran NepShuttle Le navire, qui peut embarquer jusqu’à 150 passage, est propulsé grâce à une énergie électro-hydrogène. (lire notre article complet sur NepTech). Green System Automotives est lauréat dans la même catégorie pour son dispositif embarqué de conversion aux biocarburants. La société également basée dans la pépinière cleantech de l’Arbois avait déjà reçu deux awards lors du CES 2020. Green System Automotives prépare la réplique de son dispositif pour les moteurs de bateaux et engins flottants comme les jet-skis (lire nos informations précédentes sur Green System Automotives).

CES Awards 2022 : l’agritech des champs et des la ville

Agrove n’est pas non plus inconnu de l’écosystème de la tech métropolitaine. La société est récompensée avec un award “Smart City”. Agrove conçoit un bac de culture urbaine et connecté qui optimise l’espace, automatise la maintenance et renseigne en temps réel. Agrove retourne au CES pour la seconde fois après un premier passage en 2020 (lire notre article). Toujours dans le domaine de l’agri-tech, la jeune pousse Cearitis obtient un award « Durabilité, éco-conception et énergie intelligente » pour son piège autonome baptisé PIRA qui s’appuie sur une solution répulsive bio-inspirée. Cearitis, incubée à la pépinière Genopole Entreprises d’Evry Courcouronnes (91) est depuis l’automne 2020 installée sur le plateau de l’Arbois (accompagnement par Provence Promotion).

Enfin, Chargepoly représentera Aix Marseille dans le secteur dynamique du transport décarboné. Toujours basée à l’Arbois, Chargepoly qui a participé en juin dernier au salon Viva Technology de Paris obtient un CES Innovation Award dans la catégorie “Vehicle intelligence et transportation” pour la station Chargepoly destinée aux flottes de véhicules électriques.

Pour le voyage à Las Vegas, et toute la préparation en amont, les start-up lauréates des CES Awards 2022 et les autres, sélectionnées pour le déplacement, bénéficient de l’accompagnement de la Région Sud, des Métropoles du territoire et de de la CCI régionale. Renaud Muselier, le président de la Région Provence Alpes Co^te d’Azur se félicite à l’approche de la nouvelle édition du CES : « cet événement sonne comme le grand retour des salons internationaux en physique.

Cette année, la Région soutiendra une quinzaine de start-ups (…). Ce sera l’occasion pour celles-ci de renouer avec les rencontres physiques et de rencontrer des investisseurs, des clients ou encore des partenaires. » C’est la sixième année que la Région accompagne les start-up à Las Vegas.

