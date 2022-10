Le service universitaire d’insertion et d’orientation (SUIO) d’Aix-Marseille Université organisait mardi 18 octobre la 15e édition de son forum stage alternance emploi. Un rendez-vous qui perdure et rencontre toujours autant de succès : cet après-midi là, malgré le mouvement de grève national, plus de 700 étudiants ont empli le hall du Palais de la Bourse à Marseille pour rencontrer une cinquantaine d’entreprises et organismes pourvoyeurs de stages, d’alternances voire d’emplois. Une denrée rare pour les étudiants en fin d’études, mais aussi ceux qui ont besoin d’effectuer un stage pour valider leur année. Et pour cette édition, le Service universitaire d’insertion et d’orientation de l’université a puisé dans son carnet d’adresses les entreprises les plus prestigieuses pour renseigner et rencontrer les étudiants.

Du privé au public, des milliers de postes à pourvoir … et des contacts à établir

Alice, étudiante en master de Chimie, discute au stand de Coca-Cola : « Il est difficile de trouver un stage dans le secteur de l’agro-alimentaire. Donc c’est super d’avoir accès à des marques de renom comme Coca ou Pomona. Et même s’ils n’ont pas exactement ce que nous cherchons, ils peuvent toujours nous aiguiller ou nous mettre en contact avec d’autres personnes », s’enthousiasme-t-elle. Le ressenti est aussi positif côté employeur : « Nous recrutons énormément de stagiaires et d’alternants. Notre siège est à Paris mais nous avons la volonté de délocaliser les emplois dans toute la France, ce qui est pratique pour les étudiants en mobilité, qui doivent changer de ville pour effectuer leur stage. Et puis, c’est mieux de rencontrer les candidats en vrai plutôt que de voir leur profil Linkedin ! », souligne Stéphanie Lejewski, compte clé dans le secteur Sud-Est pour Coca-Cola.

Plus de 50 entreprises et organismes ont répondu présents à l’invitation du SUIO (crédit : Gomet’)

Le privé recrute, mais le public aussi : parmi les potentiels recruteurs, la police et l’armée ont également répondu présents. Et les postes qu’ils proposent sont plus variés qu’on ne peut l’imaginer. « Nous recrutons de sans diplôme jusqu’à bac+5 : en droit par exemple, en sciences, pour la police scientifique, des psychologues, mais aussi dans des métiers plus techniques », détaille un représentant de l’institution policière. « Nos professions sont mal connues. L’avantage, sur ce type de forum, c’est qu’on attire l’œil grâce à nos uniformes … Les étudiants viennent plus facilement se renseigner », note Claire Vidal, commissaire des Armées.

Préparer les jeunes à la vie professionnelle

L’objectif du forum n’était pas uniquement de mettre les étudiants en relation avec des employeurs, mais aussi de les confronter au monde professionnel. Or, les filières d’études, où les enseignements sont le plus souvent théoriques, ne sensibilisent pas beaucoup à la présentation lors d’un entretien, à la rédaction d’un CV ou d’une lettre de motivation, ou encore à l’usage des réseaux sociaux. Le forum a été l’occasion de remédier à ces lacunes.

Dans une salle, des étudiants forment un cercle et se passent un objet imaginaire, en formulant à voix haute ce dont il s’agit et se remerciant mutuellement. « Cela leur permet de travailler leur imaginaire et la gestion des imprévus de façon spontanée », explique Nathalie Poma, formatrice en coaching théâtral. « L’objectif de cet atelier est d’améliorer la confiance en soi, la voix, la gestuelle, afin de faire bonne impression lors d’un entretien d’embauche », poursuit-elle.

Expérience professionnelle immersive grâce à des casques de VR avec la Chambre des Métiers (crédit : Gomet’)

Le coaching théâtral n’est qu’un des nombreux ateliers mis à disposition des étudiants cet après-midi là, en plus d’un « bar à CV » et d’un stand de photos pour CV réalisées par un professionnel, ou encore des conférence sur l’utilisation des réseaux sociaux, particulièrement Linkedin. Innovation de cette édition 2022 : une expérience immersive grâce à des casques de réalité virtuelle pour découvrir de plus près un secteur professionnel, en partenariat avec la Chambre des métiers.

Créer des ponts entre le monde universitaire et celui de l’entreprise

Une autre voie est possible à côté des stages et des emplois au sein de grandes boîtes : l’entrepreneuriat, qui peut très bien se combiner avec les études, notamment grâce au statut national d’étudiant entrepreneur. Le forum a été l’occasion de rappeler cette possibilité aux étudiants et s’inscrit dans la stratégie d’Aix-Marseille Université d’accroître le nombre de jeunes disposant de ce statut. « Nous sommes là pour leur faire prendre conscience qu’ils peuvent aussi monter leur propre boîte », expose Nicolas Braizat directeur de la direction du monde socio-économique d’AMU, à laquelle est rattaché le pôle Pépite Provence, qui accompagne les étudiants entrepreneurs.

A contrario, les entreprises sont elles aussi très attirées par des profils « universitaires » : des ponts sont ainsi facilement créés entre le monde économique et celui de la recherche. Eunice Akani effectue sa thèse au sein du laboratoire d’intelligence artificielle d’Enedis, au sein de la Cité de l’innovation, des savoirs et des métiers. « C’est une très belle expérience qui permet de combiner recherche et expérience professionnelle » estime-t-elle. « L’université est un vivier de talents pour nos laboratoires », se réjouit pour sa part Romain Gemignani, responsable du laboratoire d’Enedis.

Aix-Marseille Université souhaite en tout cas continuer d’intensifier ses liens avec le monde économiques : « En quelques années, nous sommes passés de 1500 apprentis à 3100 », fait d’ailleurs remarquer Lionel Nicod, vice-président AMU à la formation.

