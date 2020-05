Depuis le début de la crise du coronavirus, Renaud Muselier a été l’un des élus locaux les plus actifs et le plus présent sur la scène médiatique. « On s’est toujours positionné sur le « zéro polémique ». Place à l’action face à cette crise inédite. On pose des questions au-dessus de nous et on apporte des réponses au niveau local », résume le président de la Région Sud. Quelques jours après le début du déconfinement, il a rappelé son dispositif lors d’une conférence de presse téléphonique vendredi 15 mai.

L’occasion de détailler son plan de relance de 1,4 milliard d’euros annoncé fin mars : 900 millions pour les services publics, 115 millions d’aides d’urgence pour les entreprises, 35 millions d’euros de maintien de subventions pour la culture… Une aide indispensable pour l’économie régionale frappée de plein fouet par la crise du Covid-19. Sur les quatre premiers mois de l’année, la Région Sud a perdu 8 points de PIB et 40 % de son activité. Parmi les secteurs les plus durement touchés, le tourisme : « Nous avons déjà perdu 5 milliards sur les 20 que nous rapporte habituellement le secteur », indique Renaud Muselier. Un retard qu’il espère rattraper cet été en attirant le plus de touristes français possibles.

Une campagne nationale pour attirer les touristes

Un plan de 2 millions d’€ de promo ambitieux pour soutenir notre éco. touristique! En tant que Pt de @CRT_RegionSud et avec @RenaudMuselier nous sommes fiers de lancer aux côtés de nos 14 partenaires territoriaux la campagne #OnATousBesoinDuSud pic.twitter.com/GENDK1vrNf — François de Canson (@FdeCanson) May 19, 2020

Si tout se passe bien, les Français pourront partir en vacances dans leur pays cet été. Une compétition âpre démarre donc entre les régions françaises. Pour faire valoir ses atouts, la région Sud lance à partir du 25 mai une grande campagne de communication « On a tous besoin du Sud ! ». Au programme : 3 000 spots TV sur la plupart des chaînes nationales, 1 500 affiches en milieu urbain, 1 200 dans les trains et des dizaines de publicités dans les médias régionaux (presse, web, radio…). Cette campagne mobilise un budget de plus de 2 millions d’euros en partenariat avec Atout France et l’ensemble des collectivités du territoire.