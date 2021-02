Share on Facebook

L’université métropolitaine Aix Marseille université a décroché avec plus de 60 millions d’euros (lire notre précédent article), la plus importante dotation obtenue par une université française au sein du Plan de relance du gouvernement. Il s’agit de rénover le bâti de plusieurs sites universitaire de premier plan. Nous revenons à travers une série d’article set d’interviews sur ce succès qui pourrait en appeler beaucoup d’autres d’autres.

Après Mariane Domeizel, la vice-présidente au développement durable, nous avons interrogé Françoise Dignat George, doyen de la faculté de pharmacie, et vice-présidente d’Aix Marseille université, en charge de l’innovation. Elle accueille avec fierté le financement de 27,7 millions d’euros pour financer le bâtiment tripode conçu par l’architecte René Egger en 1058. Et elle veut aller plus loin. Explications.